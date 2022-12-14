رجال الأعمال الإسبان يحملون حكومتهم مسؤولية انهيار العلاقات مع الجزائر

انهارت التجارة الثنائية، ورجال الأعمال الإسبان. الذين ما زالوا ينتظرون أن تتمكن السلطات الإسبانية من إعادة بناء العلاقة مع الجزائر . حيث عبروا عن أسفهم على الفرص الضائعة في لحظة مزدهرة للاقتصاد الجزائري.

وحسب الإعلام الإسباني، فقد أكد أنه لن يطرأ أي تغيير على الموقف الجزائري. إلى أن تعدل إسبانيا موقفها من قضية الصحراء الغربية.

المقاطعة التجارية الجزائرية للشركات الإسبانية عمرها ستة أشهر دون أي تغيير متوقع في الأفق. حيث أكد مصدر إسباني يتمتع بخبرة ثلاثة عقود في العلاقات الاقتصادية الثنائية NIUS من الجزائر. أنه “لا يوجد توقع بحدوث تغييرات على الأقل بين الآن وحتى الصيف. إلى أن يتم تغيير موقف الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بالصحراء الغربية، سواء استغرق ذلك سنة أو سنتين أو عشر سنوات، فإن موقف الجزائر لن يتغير.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الإسبانية للفترة ما بين جوان وسبتمبر ، بلغت الصادرات 138 مليون يورو فقط. مقابل 625 مليونًا في الفترة نفسها قبل عام. استمر تراجع النشاط التجاري طوال الخريف حتى سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 90٪ مقارنة بالفترة السابقة للأزمة الثنائية.

باستثناء مبادلات الطاقة – لم تنقطع صادرات الغاز، على الرغم من ارتفاع الأسعار. تأثرت جميع القطاعات ، من المنسوجات إلى الأغذية الزراعية، بما في ذلك المنتجات الكيميائية والهندسة المدنية والسيراميك والآلات أو البناء.

أمر مؤسف ما يحدث للشركات الإسبانية..

لم يتغير الوضع في الأشهر الأخيرة؛ إنه أكثر من نفس الشيء. الشركات الإسبانية لا تزال تعاني من نفس مشاكل الحجب وعدم القدرة على العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Omnicrea Consultoría شركة متخصصة في العلاقات بين الجزائر وإسبانيا. “لقد تعاملنا دائمًا بشكل جيد للغاية ، ونأمل أن تكون هناك إيماءات دبلوماسية تقرب المواقف”.

كما يأسف ممثل معهد فالنسيا لتنافسية الأعمال على الفرصة الضائعة في وقت ازدهار اقتصاد عملاق شمال إفريقيا.

وقال أحد رجال الأعمال الإسبان “اهتمام الشركات الإسبانية بالجزائر سليم. كما استطعنا أن ندرك في المعارض الأخيرة، خاصة مع ظروف الاقتصاد الجزائري الجيدة”.

وقد وعدت الإدارة الإسبانية بتقديم المساعدة للشركات الإسبانية التي تشهد خسائر بعد انهيارها بسبب تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار.