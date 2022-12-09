رجال الأعمال الإسبان يشتكون من حكومتهم: تخلوا عنا بعد الأزمة مع الجزائر

قررت الجزائر 8 جوان الماضي، تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تربطها بإسبانيا منذ عام 2002. بعد أن غيرت مدريد موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية العادلة.

منذ ذلك الحين، تأثرت التبادلات الاقتصادية بين إسبانيا والجزائر بشدة. وبعد 6 أشهر بلغت خسائر الشركات الإسبانية مئات الملايين من الأورو.

بين جوان وجويلية 2022، بعد شهر واحد فقط من تعليق معاهدة الصداقة. تراجعت صادرات إسبانيا إلى الجزائر إلى 94 مليون أورو. مقارنة بـ 329 مليونًا خلال نفس الفترة من عام 2021. حيث بلغ عجز الاقتصاد الإسباني إلى 235 مليون أورو ( إحصائيات من وزارة السياحة والصناعة والتجارة الإسبانية).

وبعد أربعة أشهر تضاعف حجم الخسائر لتصل إلى مبلغ 487 مليون أورو. وبالفعل ، أشارت وزارة التجارة الإسبانية إلى أنه بين جوان وسبتمبر 2022، بلغت الصادرات إلى الجزائر بالكاد 138 مليون أورو. بينما بلغت ذروتها خلال نفس الفترة من عام 2021 عند 625 مليون أورو.

واليوم، بعد 6 أشهر من قرار الجزائر بفسخ معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا، توقفت الصادرات، وتجمدت الاستثمارات. وشلت المشاريع، ولا تزال التبادلات الاقتصادية بين البلدين في طريقها إلى طريق مسدود. في مواجهة هذا الوضع المعقد وغير المسبوق، تدفع الشركات الإسبانية ثمناً باهظاً.

وبهذا الخصوص قال خوليو ليبريرو ، رئيس شركة Aecomhel. وهي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصنع آلات الأشغال العامة لفرانس برس إنه منذ جوان، لا تستطيع شركته التصدير أو الاستيراد. “جميع العمليات متوقفة”.

في مواجهة هذا الوضع المعقد ، الذي يعد بطيئًا في الحل ، يُحبط قادة الأعمال الإسبان. “طلبنا المساعدة من السلطات ، لكننا لم نتلق أي رد” ،

من جانبه قال المتحدث باسم Anffecc ، وهي جمعية لمصنعي السيراميك. قطاع يعتمد بشدة على السوق الجزائرية. خوليو ليبريرو “الحكومة تخلت عنا بالكامل. أما بالنسبة تابيا ، فيتمنى “حلاً سريعًا” ، لأن “الوضع الحالي ، كما يرى ، ليس جيدًا لأحد. »