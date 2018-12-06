“رجال المدينة”.. تسمية جديدة لعمال النظافة ببلدية الرقيبة بالوادي

في مبادرة هي الأولى من نوعها أطلقت تسمية “رجال المدينة “على عمال النظافة ببلدية الرقيبة شمال عاصمة ولاية بالوادي.

وقد أعطت التسمية الجديدة لعمال النظافة وسط أجواء شعبية وإحتفالية ببلدية الرقيبة، وذلك تكريما لمجهودات المبذولة لهذه الفئة، في إعادة بريق المدينة والسهر على تنظيف المحيط.

وقد تم تكريم “رجال المدينة” في حفل رسمي بهدايا وباللباس الجديد .

ويسعى المجلس البلدي بقيادة رئيسه تحفيز هذه الفئة لما لها من دور فعال في الحفاظ على البيئة نظيفة ومحيط نقي.

وإعطاءهم القدوة لفعاليات المجتمع المدني لمراعاتهم والمساهمة في مساعدهم والوقوف إلى جانبهم من أجل مدينة الرقيبة نظيفة .