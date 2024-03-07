رجال المنتخب الوطني للكاراتي يتأهلون لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

تأهل المنتخب الوطني للكاراتي رجال، اليوم الخميس، للدور النهائي من دورة الألعاب الإفريقية 2023، الجارية فعالياتها بالعاصمة الغانية أكرا.

ونجح رجال المنتخب الوطني للكاراتي، في بلوغ هذا الدور النهائي لاختصاص “كاطا”، بعد تفوقهم على كل من منتخبي بوركينافاسو، ثم الكاميرون.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني للكاراتي، نهائي اختصاص “الكاطا” في منافسة الفرق، أمسية اليوم الخميس، في مواجهة نظيره المصري.

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