رجال بجلباب.. سارقون يسطون على المحلات بطريقة شيطانية في العاصمة

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء في العاصمة، من معالجة قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار لإعداد لجنحة السرقة بالتعدد والعنف.

وحسب بيان لأمن العاصمة، جاءت قضية الحال، بعد نداء مفاده وجود سيارة مشبوهة بيضاء اللون بها زجاج معتم للرؤية. على مستوى قطاع اختصاص أمن الدار البيضاء.

لتباشر الضبطية لفرقة الشرطة القضائية الدوريات عبر كامل القطاع. حيث أفضى التنسيق مع مركز القيادة والسيطرة إلى تحديد مكان السيارة وتوقيف 3 أشخاص على متنها.

ومن بين الموقوفين، رجل يتنكر بلباس نسوي “جلباب” كان بصدد التخلص منه. كما تم توقيف بعدها شخص أخر مشتبه فيه في القضية.

وبينت التحريات أن القضية تتعلق بشبكة إجرامية تقوم بالسطو والتعدي على أصحاب محلات بيع العطور و أدوات التجميل. من خلال إيهام صاحب المحل بتعرض سيارته لحادث مادي.

أين يستغل المشتبه فيهم الفرصة للإستلاء على المبالغ المالية التي تكون بداخل مخزن المحل. وفي حالة تفطنه للأمر يقوم أحد المشتبه فيهم باستعمال بخاخة مسيل للدموع.

وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأتين كما أنها أفضت إلى ضبط وحجز مركبة تستعمل في تنقلهم. وبخاخة غاز مسيل للدموع، وسينيال، وقلم تقطيع الزجاج، و3 هواتف نقالة.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، حسب ذات البيان.