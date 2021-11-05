رجال يبتغون الحلال في أقرب الآجال

الزواج نصف الدين لهؤلاء الرجال، ولمن وجد عسرا في العثور على شريكة الحياة. نحن هنا ومن خلال هذا المنبر نمنحكم مفاتيح العثور على العروس التي تلائم هؤلاء الرجال ويستأنسون بها ويكملون معها نصف الدّين. إعلاناتنا متنوعة وفق الشروط التي يمليها علينا المتصّلين، وسيكون في المستقبل حتما الجديد.

الرقم السري :

135877

شهم أصيل يريد الاقتران على سنة الله ورسوله الأمين

ننطلق في عروضنا لرجال يبتغون الحلال، ومن الجنوب الجميل، من ولاية تمنراست بالتحديد. كما نعرفكم على شاف مفعم بالحياة ولديه من الطموح الكثير، الشاب يبلغ من العمر 32 شنة، أعزب لم يسبق له الزواج. يعمل كموظف مستقر بمؤسسة خاصة، لديه سكن خاص. وهو يريد الاستقلال والاستقرار مع امرأة صالحة تقدر الرجل وتعي مسؤولية الحياة الزوجية. يتمنى أن تكون شريكة عمره ذات أخلاق حسنة، جادة في حياتها وتدعمه في الحلوة والمرة، يريدها عازبة. سنها أقل من 30 سنة، لا تهمه ولايتها، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. وهو من جهته يعد بضمان الأمان وراحة الباب لمن ستعوّل عليه وتمضي معه تحت ظل الحلال.

الرقم السري :

135878

على قدر من الوقار يعدك بالحب والاحترام

من الجنون نعرج إلى غرب البلاد، وفي ولاية غليزان نحط الرحال. لنكون على بركة الله سببا في عثور أحد رجالها على زوجة تمحي عليه سنوات الحرمان والوحدة. صاحب إعلاننا متقاعد من سلك التعليم في الـ 60 من عمره، أرمل بأولاد كبار مستقلين بحياتهم، لديه سكن خاص.

يريد صاحب إعلاننا أن تكون له بداية جديدة مع امرأة صالحة من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها لا يتعدى 50 سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. وعن العمل فلا يهمه إن كانت من ستكمل معه المشوار موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135779

لمن ترغب في الاستقرار.. لا تترددي في الاختيار

أخيرا وليس آخرا، ومن شرق البلاد نعرفكم على رجل ذو همة ونخوة، يتمنى أن يعثر على زوجة تفتح له الباب. وتضع يدها بيده ويحلقان على بساط الحلال، وجد نفسه أمام حتيمة الطلاق. لأسباب يشرحها لاحقا، يتمنى أن يعيد ترميم حياته، ويهنأ إلى جانب شريكة عمر. ابن الشرق يبلغ من العمر 45 عام، رجل يعمل بجد ونشاط، لديه سكن خاص وجميل ينتظر من تكون سيدته. لا يريد صاحب ثالث إعلان لنا في هذا الركن سوى أن تكون من سترافقه حنونة وحليمة. من ولايات الشرق أو الغرب أو الوسط، سنها مناسب لسنّه. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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