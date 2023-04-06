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قناة النهار

رجال صدقوا : الصحابي الجليل “الفاروق” عمر بن الخطّاب

بقلم قناة النهار
رجال صدقوا : الصحابي الجليل “الفاروق” عمر بن الخطّاب
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رجال صدقوا : الصحابي الجليل “الفاروق” عمر بن الخطّاب

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