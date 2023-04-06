قناة النهار رجال صدقوا : الصحابي الجليل “الفاروق” عمر بن الخطّاب بقلم قناة النهار نشر في 06 أفريل 2023 - 13:21 شارك غرِّد أرسل 33 0 رجال صدقوا : الصحابي الجليل “الفاروق” عمر بن الخطّاب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0kgxD برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا غياب الثقافة الإستهلاكية يجر المواطنين إلى التبذير خلال رمضان قناة النهار 27 مارس قسنطينة : ملبنة نوميديا تضاعف الإنتاج من أجل توفير الحليب خلال الشهر الفضيل قناة النهار 22 مارس المريضة نجار رحيمة تناشد المسؤولين والمحسنين لمساعدتها على العلاج قناة النهار 21 مارس نوال زعتر: هناك عراقيل كثيرة لا تساعد الفنان على الإستمرار في مجاله قناة النهار 06 أفريل أجواء حارة مرتقبة على أغلب المناطق .. قناة النهار 23 مارس رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋: طاجين شوفلور و تيراميسو بزاف بنين قناة النهار 05 أفريل أجواء حارة مرتقبة على أغلب المناطق .. قناة النهار 25 مارس "يحي مزاحم" مُخرج مسلسل "الدامة" يُوّضح.. قناة النهار 31 مارس طيب معانا / كيش بالسلق وشوصون بالطماطم والتونة 🥧 بايلا بالريزوتو 🦐🦪 قناة النهار 05 أفريل نوال زعتر ترد على رشدي.. "يحبوني لأني قبيحة" قناة النهار 06 أفريل