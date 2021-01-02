رجال.. عزاب.. وفتيات في العشرين يريدون الاستقرار

رجال يريدون الحلال في أقرب الآجال

ابن الغرب يبحث عن رفيقة الدرب، لأنك زوجة صالحة، ستملئين حياتي أملا.

لم يشأ صاحب هذا الإعلان أن يبقي حياته على النحو الذي هي عليه، فبعد الطلاق وحصول زوجته على الحضانة.

لم يعد يطق صبرا أمام الفراغ الرهيب الذي يحياه،والذي قلب موازين حياته رأسا على عقب،خاصة وأنه بلغ من عمره 52سنة.

فأتصل بنا وكله أمل أن يجد روحا تعانق روحه، امرأة من إحدى ولايات الغرب الجزائري،سنها ما بين 35 الى40 سنة.

شرطه أن تكون ماكثة في البيت، ولا يهمّه إن كانت مطلقة أو أرملة.

فقط ما يرجوه أن لا يكون لديها أبناء يكون لهم نعم الأب.

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الرقم السري: 133806

أعزب في الأربعين يبحث عن شريكة. سأغمرك بالمودة والتقدير وكل الخير.

جمال شاب في الـ40 من عمره، لم يسبق له الزواج، متقاعد من صفوف الجيش، ليده سكن خاص، طويل القامة،أسمر ووسيم.

يريد أن يكون له نصيب مع امرأة من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 27 سنة.

لا يهمه إن كانت عاملة أو لا، وأكثر ما يتمناه أن تكون من ستتقاسم معه العمر،والعشرة جميلة الجوهر قبل المظهر.

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الرقم السري: 133807

ابن الغرب يريدها مؤمنة بالتعدد مقتنعة به هل من تقية تضع يدها في يدي؟

توفيق من جهته، وبالرغم من أنه في العقد الرابع من عمره إلا أنه شاب تقي نقي.

توفيق يشتغل كأستاذ في الطور الابتدائي، يمتلك سكنا خاصا ويريد أن يكون له تجربة في باب التعدد.

يريد امرأة لا يتجاوز 35 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو لا يهتم بالنسبة للعمل.

وكلّ ما يهم توفيق النية الصادقة والعزم والإصرار.

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الرقم السري: 133808

في العشرين تبحثن عن قرة العين

أمينة ستغدق عليك بالمحبة والسكينة..سأجعلك غايتي وبك أرفع رايتي.

من بومرداس، هاتفتنا أمينة شابة في الـ24 من عمرها، فتاة متّقدة بالحيوية والنشاط، ماكثة في البيت، لم يسبق لها الزواج.

تريد أمينة أن تبني حياتها مع شاب يقدرها ويأخذ بيدها، لا يتجاوز من العمر33سنة.

من إحدى ولايات الوسط، موظف مستقر، تريده أن يكون أعزبا وإبن عائلة محترمة.

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الرقم السري: 133809

بجاوية أصيلة تكن لك نعم الحليلة.. لا تهمني ولايتك وما يهمني أن أكون غايتك.

أمال من بجاية هي الأخرى فتاة في العقد الثاني من عمرها، عزباء، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، ملتزمة وتقية.

تبتغي أن يجمعها النصيب برجل يطرق بابها على ضوء الكتاب والسنة، سنه ما بين 30 و40 سنة.

تريده أعزبا وتقبله أرملا،بطفل تقول أنها ستضمه كما لو كانت أمه،لا تهم أمال ولاية من سيأتيها خاطبا،بقدر ما تهتم لتقواه.

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الرقم السري: 133810

مطلقات تناشدن النصيب

من يكون لحنان مرفأ الأمان؟لك مني الولاء والحب والوفاء.

أنا حنان من ولاية أم البواقي، مطلقة وأنا في زهرة العمر، حيث أنني لم أتجاوز من العمر29سنة.

جميلة المظهر والجوهر بشهادة كل من يعرفني، فأنا طيبة وسليلة أسرة محترمة ومحافظة.

ماكثة في البيت إلا أنني أحاول جني قوتي بعرق جبيني من خلال عملي في صناعة الحلويات التقليدية التي أنتقنها.

أريد أن أكون زوجة وأم لرجل يقدّر ، رجل يمحو عني تعب الماضي وشقاء العمر، لا تهمّني الولاية.

وأقبل بأن ارتبط برجل مطلق أو أرمل له ولدين على الأكثر، سنه لا يتجاوز40 سنة.

فقط كل ما أتمناه أن يكون لمن سأبقى إلى جانبه ما بقي لي من العمر سكن خاص وعمل مستقر.

أنا في انتظار كل من بإمكانه أن يبدد عليّ حيرتي ويملأ وحدتي، فأين أنت؟

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الرقم السري: 133811

عاصمية تقية تريدك صالحا وحنون

لا يوجد ما هو أشدّ وطأة على قلب المرأة من الطلاق الذي يعصف بحياتها.

خاصة إن كان هذا الطلاق بثمرة تعدّ قطعة من القلب المكلوم.

هذا ما دفعني أن أتحامل على نفسي وأبثّ بين ثنايا صفحة أدم وحواء نداء ألامس به كل قلب رحيم.

حتى ينتشلني من عذاب ما بعده عذاب، فأنا في مرحلة تجعلني غير قادرة على الإستمرار وحيدة.

خاصة وأن لي إبنة باتت تبحث عن صدر حنون يأخذ بيدها.

أنا إمرأة عاصمية، ابلغ من العمر42سنة، مطلقة لي بنت أعتبرها أغلى ما أملك في الحياة.

ماكثة في البيت، تقية ومصلية ، ورصينة إلى أبعد الحدود،جميلة وطيبة المعشر.

ارغب في أن يكون لي بدء من جديد مع رجل صالح وصادق، من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

سنه لا يتجاوز60 سنة،أقبله أرملا أو مطلقا بأولاد،وشرطي أن يكرم لي حياة كريمة مع إبنتي التي لا أريد أن تفارقني.

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الرقم السري: 133812

هل من أصيلة جميلة أتخذها حليلة؟..أهمّ شيء أن تكون ماكثة في البيت.

أنا محمد من العاصمة، أبلغ من العمر 50سنة، مطلّق بدون أولاد، لديّ سكن خاص،وأنا موظف مستقر، طويل القامة وأسمر البشرة.

أبتغي أن تكون لي زوجة أسكن إليها وتسكن إليّ في الحلال، لا أبحث عن المثالية.

فأنا رجل بسيط وكل أملي أن تكون زوجتي جميلة الشكل ومحترمة، سنها لا يتجاوز45 سنة.

أكثر ما أشترطه أن تكون ماكثة في البيت فأنا من يتحمّل مسؤوليتها ولها عليّ أن لا ينقصها شيء.

أقبلها مطلقة أو أرملة جادة في مسألة الارتباط ومؤمنة بمبدأ قوامة الرجل على المرأة.

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الرقم السري: 133813

فرصة من ذهب للراغب في الزواج..متقاعدة من سلك التعليم تبحث عن مؤنس أمين

باتت الحياة بالنسبة لي خيالات بلا ألوانـ، فبعد أن نلت التقاعد من منصبي في سلك التعليم.

وبعد أن انتقلت ابنتي الوحيدة لتحيا في بيت زوجها وتستقر، وجدت الوحدة تعتصر قلبي وتقتل فيّ كل جميل.

أحس بحاجة إلى قلب يحتويني ويبدد عني مخاوفي في أن لا أجد مؤنسا في أيّام باتت تبدو لي لا نهاية لها.

ليلي أشبه بنهاري،واليأس تسلّل ليعكر أجمل مرحلة أحياها،وهي الرضا بكل ما قدمته خلال مشواري العملي الذي كان الاجتهاد في تريبة الأجيال.

طلبي ليس بالمخجل مادام حلال أن أبحث عن روح تسكن روحي و تبعث في قلبي السكينة والأمل.

فأنا في العقد الخامس من عمري، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، متقاعدة كما أسلفت الذكر من سلك التعليم.

أبدو أقل من سني بكثيرـ بيضاء البشرة، متوسطة القامة، مسؤولة واعية.

أريد أن أجتمع في الحلال بمؤنس لقلبي، من إحدى ولايات الشرق أو الوسط الجزائري.

سنه لا يتجاوز 65 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد بالغين، أريده عاملا مستقرا.

كما أقبل بمبدأ التعدد لمن من شأنه أن يضمن لي سكنا خاصا أعد أن أجعله مملكة.

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الرقم السري: 133814