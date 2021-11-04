رجال غايتهم الاقتران على سنة خير الأنام

رجال أوفياء للركن متأكدون من أن الحياة فرص. وفرصتهم سيحوزون عليها بمكالمة هاتفية وبإعلان واحد حتى يتمكنوا من البدء والبناء وتحقيق الذات. ركننا منكم وإليكم وبكم، شرفونا بمكالماتكم ونحن على الرحب والسعة سنخدمكم.

الرقم السري :

135826

زوجة صالحة حلمي لأنعم بالطمأنينة والسكينة

قناعة مني ألن اللزوجة الصالحة هي متاع الحياة الدنيا. وأن المرأة وبالحنان الذي يعد مصدر قوتها هي تصنع استقرار أي رجل. اتصلت بمركز الأثير لأطلب الخدمة من ركن أدم وحواء متوكلا على المولى عز حتى أجد ضالتي. بعد انتكاسة الطلاق التي مسّت حياتي.

أنا رجل من منطقة القبائل، أبلغ من العمر 48 سنة، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر والحمد لله اجني قوتي بالحلال. لدي مستوى جامعي، والكل يشهد بحسن سيرتي، كما أن لي سكنا خاصا بي، أريد أحيا بين جدرانه الأمل. وأن أتنفس فيه السكينة المودة إلى جانب زوجة صالحة، لا يهم منطقتها. فكل بنات بلدي أصيلات، سنها لا يتعدى 45 سنة، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. كما أقبلها أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

135827

إن كنت ماكثة بالبيت.. عاصمي مستعد ليقترن بك

بأسلوب لبق للغاية، وبكلمات محترمة، أبدى رجل في غاية الطيبة عن رغبته للاقتران وإكمال نصف الدين. هو رجل شهم من العاصمة، بعد تجربة فاشلة انتهت بالطلاق. قرر اليوم أن يبحث لنفسه عن عروس يكمل إلى جانبها نصف الدين، رجل مطلق أب لبنتين برعاية الأم. موظف مستقر في مؤسسة عمومية، يبلغ من العمر 49 سنة، لديه سكن خاص.

يرجو الزواج في القريب، بامرأة صاحبة أخلاق وأصل جميل، تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 40 سنة. يريدها ماكثة بالبيت، محترمة ومقبولة الشكل، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

135828

أعزب غايته الإقتران والظفر بعروس تتحقق إلى جانبها الاحلام

بأمل كبير، ويقين بأن الله على كل شيء قدير، اتصل بنا شاب عاملا بالأسباب لينال مطلبه بحول الله، نيته صادقة. ومسعاه في الحلال، يتمنى الزواج على سنة خير الأنام، هو شاب أعزب لم يسبق له الارتباط، من ولاية عين الدفلى. يبلغ من العمر 40 سنة، متقاعد من صفوف الجيش، لديه سكن خاص، طويل القامة، أسمر ووسيم.

يريد أن يكون له نصيب مع امرأة حنون، تكون من إحدى ولايات الوسط أو الشرق الجزائري. سنها لا يتعدى 33 سنة، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. وأكثر ما يتمناه أن تكون من ستتقاسم معه العمر والعشرة جميلة الجوهر قبل المظهر.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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