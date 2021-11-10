 رجال غايتهم الحلال

لا يجب أن تكون الحياة بالنسبة للرجل. كالحلقة المفرغة التي لا يعي من خلالها ما له وما عليه من مسؤوليات وواجبات. ولعل أكثر شيء يبعث الاستقرار في حياة الرجل هو الارتباط وتحصيل الحلال. الذي لا يمكن إنكار فضله في إرساء سكينة الروح وحس المسؤولية. وعلى هذا الأساس خلقنا هذا الركن ليكون فضاء ومتنّفسا لكلّ من يريد الحلال..

الرقم السري :

135906

من تكون أما لابنتي وزوجتي ورفيقة عمري

أنا رجل من وهران، أبلغ من العمر 39 عام، عامل مستقر ولي سكن خاص. كما أنني لا أريد أن تتحول حياتي إلى أسى، فمن حقي أن احظي بزوجة أسكن إليها وتسكن إليّ. زوجة صالحة تحتضن ابنتي وتغمرها بالحنان والحب، بعد أن أخذ الموت زوجتي السابقة، أناشد كل من تقرأ ندائي. وترى بأنها كفؤ لهذه المهمة أن تطلب من مركز الأثير رقمي، فأنا جاد جدا في أمري.

لا يهمني في الزوجة المستقبلية سوى أن تكون صاحبة خصال عالية. عفيفة تعاشرني بالمودة والرحمة، لا يهمني إن كنت عاملة أو ماكثة في البيت. أفضلها من غرب أو وسط البلاد، سنها يكون أقل من 40 سنة. فأنا هنا لأضع يدي في يديك لنكمل معا المشوار ونبني حياتنا بما يليق بنا وما نتمناه.

الرقم السري :

135907

أريد تذوق نعمة الأبوة.. فمن تجعلني أحظى بهذه الفرصة

أظن أن الكل سوف يتفهمني حين أطلب زوجة ثانية. فأنا رجل أتوق لان أسمع كلمة بابا وأحظى بتلك السعادة، لست ناكرا لإحسان زوجتي الأولى. لكن طلب هذا برضاها وموافقتها، فهل من إنسانة صادقة صالحة صادقة وفية تؤمن بمبدأ التعدد. علما أنني عامل مستقر ويمكنني أن أوفر لها حياة كريمة، أبلغ من العمر 42 سنة، من إحدى ولايات الشرق.

أملي طيب ومقصدي الحلال، أريد الاقتران مرة أخرى، بامرأة تكون محترمة، لا يهمني ولايتها. سنها أقل من 36 سنة، أقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، ولابأس إن كانت عازبة، أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

135908

أريد تطليق العزوبية على يد فتاة أصيلة طيبة

نختم عروضنا في رجل رجال يرغبون بالحلال، بشاب مفعم بالحياة، أمله أن يكمل الدين. ويطلق العزوبية ويحظى بحياة زوجية مستقرة، صاحب الطلب من ولاية عين الدفلى، يبلغ من العمر 37 سنة. أعزب لم يسبق له الزواج، لديه سكن خاص، وهو موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة.

يرجو الاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب فتاة كلها حياء وأنوثة، يريدها عزباء من إحدى ولايات الوسط. سنها أقل من 35 سنة، يفضلها عاملة، ولا يهم إن كانت ماكثة بالبيت، تصونه وتحفظ معه الود.

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