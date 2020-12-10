رجال في الأربعين.. من تفتح لي باب الدار وأطلبها في الحلال؟

من تفتح لي باب الدار وأطلبها في الحلال؟

لست ممن يعرفون الإطالة في المقدمات ولا من الذين يصنعون قصورا من الكلمات، أنا رجل تربيت أن من وعد وفى ومن وفى صفا ومن صفا كان من أهل الجنة، وهذا ما أريد أن أبلغه، فرضى الله غايتي والسير على نهج رسول الله مبدئي، وهذا بالذات ما دفعني اليوم لأقدم طلبي لأنني على عجلة لأن أعثر على رفيقة دربي أكمل معها نصف ديني.

أنا محمد من ولاية تيارت، وجدت نفسي على عتبة الانفصال وحتمية الطلاق، لي إبنة برعاية أمها، أبلغ من العمر 45 سنة، تاجر وناجح جدا في تجارتي، ولي مسكن خاص.

أبحث عن شريكة مخلصة تقف إلى جانبي وتساندني، امرأة مقبولة الشكل، متفهمة وواعية تعينني على تجاوز صعاب الحياة في جو من الاحترام والاستقرار، سنها لا يتعدى 34 عاما، تكون عزباء، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، من إحدى ولايات الوسط أو الغرب.

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لمن تبحث عن حياة أروع.. عبد العالي يحقّق لها المبتغى

عبد العالي من بومرداس، هو الآخر أراد أن يكون له حظا في ركننا ليناشد بنت الحلال، يبلغ من العمر 48 عام، مطلق بطفل يعيش مع أمه، تاجر ميسور الحال، لديه مسكن خاص، على قدر من الشهامة وحس المسؤولية، يبحث عن حواء ليسترها في الحلال لتوفر له الاستقرار وراحة البال، تكون له زوجة صالحة ومطيعة، ذات دين والتزام، يقبلها أيّا كانت حالتها الاجتماعية، شرط أن تكون من دون أولاد، يترك لها حرية اختيار العمل أو المكوث في البيت، لأنه سيكفل لها كل ضروريات الحياة الكريمة والعيشة الهنية، يفضلها من إحدى ولايات الوسط، وسنها لا يتعدى 44 عاما.

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محب للحياة وأبحث عمن ترافقني المشوار

مختار من عين تيموشنت، أعزب، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 44 سنة، موظف مستقر ومقيم مع الأهل، رجل ذو استقامة ومتقٍ يخشى الله، واعٍ ومسؤول، يرغب في الزواج على سنة الله ورسوله، زوجة بطباع وخصال تكفل له الهناء وراحة البال، محترمة وواعية، تقدر الحياة الزوجية وتقدس الروابط الأسرية، لا يهمه إن كانت ماكثة في البيت أو عاملة بقدر ما يطمح أن تكون له خير متاع الدنيا، مثقفة ومحترمة، لا تتعدى 33 سنة، عاملة أو ماكثة في البيت، يريدها من الغرب الجزائري، وتكون عازبة، لم يسبق لها أي ارتباط.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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