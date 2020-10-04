رجال في الخمسين من أجل الزواج مستعجلين

أرمل يبحث لحياته عن الأمل.. فمن تكون له السند والعون؟

هي الأقدار التي لا يمكن لأي منا الوقوف حيالها ولا التذمر منها، فما يكتبه لنا ربّ العباد علينا مجابهته بالصبر والحمد، ولا نملك إلى السعي والعمل بالأسباب لننال الغاية والجواب، هو حال عمر من العاصمة، البالغ من العمر 58 سنة، أرمل بلا أولاد، يحيا وحيدا في بيته الكبير، يمارس التجارة، ناجح جدا في حياته ويبدو أقل من سنه.

يريد صاحب إعلاننا أن يكون له بداية جديدة لا نهاية لها بإذن الله، مع امرأة صادقة ووفية، سنها لا يتجاوز 50 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة بولدين من العاصمة وضواحيها، ولا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133299

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ابن بسكرة يبحث عن زوجة أصيلة ولا يهم منطقتها

ومن جهته، لم يتوانَ، جمال من بسكرة من البحث عن الاستقرار وإرساء السعادة في حياته إن شاء الله على الدوام، حيث اتخذ على عاتقه القيام بأول خطوة واتصل بنا من أجل هذا الإعلان.

جمال كما ذكرنا من ولاية بسكرة، رجل طيب ومحافظ يتمتع بالكثير من الشهامة، يعتلي منصب إطار في قطاع الصحة، يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق وله بنت تحت رعاية والدتها، ويملك مسكنا خاصا.

كل أمله أن يطوي صفحة الماضي على يد امرأة صادقة، تحترمه وتقدره، لا تهمه منطقتها، سنها أقل من 50 عاما، لا يمانع إن كانت مطلقة أو أرملة لكن من دون أولاد، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133300

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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هل من امرأة فاضلة أنسى معها حياة الوحدة؟

من غليزان، اتصل بنا ابراهيم، البالغ من العمر 51 سنة، مطلق بأبناء بالغين في رعاية والدتهم، صاحب مسكن خاص ومنصب مرموق في قطاع الدولة، رجل متفتح مكافح، أثبت وجوده وصنع لنفسه قيمة وكيانا، يبحث زوجة صادقة، تكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز 42 عاما، يفضلها عاملة ولا يهم إن كانت ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ويعدها بأن تكون معزّزة مكرّمة في كنفه.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133301

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر