رجال في الخمسين يناشدون قرة العين

هم خيرة أبناء هذا الوطن، رجال ناهز عمرهم الخمسين كتب عليهم أن يحيوا صدمة أبغض الحلال عند الله وهو الطلاق. لم يقنطوا وجددوا العهد وارتأوا إعادة التجربة وخوض غمار حياة أخرى يتوسمون فيها كل الخير مع قارئات جريدة النهار. وتحديدا صفحة أدم وحواء التي تفتخر بكل من وضع ثقته فيها.

الرقم السري :

135894

من تجعلني أنعم بالسلام.. أعد أن أحقق لها كل الأحلام

على بركة الله، نستهل عروضنا، ونساهم بإذن الله في ربط الوصال بين قرائنا. فلكل من تريد أن تحقق حلمها وتزف عروسا لرجل صادق يطرق باب بيتها، نعرفكم على عاصمي في غاية الاحترام والتقدير، يعي حدوده مع الله ويريد أن يبدأ من جديد مع امرأة صالحة وجادة تعينه على الطاعات والعبادات، ابن العاصمة رجل في الـ 53 من عمره، مطلق بأولاد تحت وصاية والدتهم، متقاعد من مؤسسة عمومية.

يتمنى أن يعثر على النصيب الطيب، إلى جانب خير متاع المرأة الصالحة. يردها أن تكون من العاصمة أو إحدى مناطق الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 45 سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. ما يهمه أن يكون بين يدي هذه المرأة مفاتيح السعادة التي تمكنه من العيش في سلام.

الرقم السري :

135895

مقاول من تيارت.. يريدك أيتها العروس

من العاصمة إلى غرب البلاد، بالتحديد إلى ولاية تيارت، نعرفكن على رجل مسؤول يصدقك الوعد. أخلاقه نبيلة وسيرته طيبة، ناجح في عمله ومثابر في حياته، يعمل كمقاول، ولديه مسكن خاص. مطلق أب لأولاد تحت رعاية أمهم، يبلغ من العمر 53 سنة.

غايته تحصيل الحلال في أقرب الآجال، وإكمال نصف الدين تحت سقف الود والاحترام. إلى جانب من تصون عرضه، وتفي لعلاقتهما، امرأة صالحة يريدها من إحدى ولايات الغرب أو الوسط. سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135896

طيب الخصال وميسور الحال يناشد بنت الحلال

في ثالث إعلان لنا لرجال في الخمسين، نحط الرحال في ولاية وهران. نقدم لكم طلب رجل غاية في الاحترام، صادق ومستعجل على عقد القران، مطلق هو أيضا، وأب لأولاد. يبلغ من العمر 55 سنة، يمارس مهنة التجارة، وميسور الحال ولديه سكن خاص.

يريد أن يكون له فرصة مع امرأة جادة وصريحة، سنها أقل من 45 عام. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون ماكثة في البيت أخلاقها رفيعة، وطويلة القامة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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