رجال في الخمسين يناشدون قرّة العين

من تبعث في حياتي السلام ونعيش معا في أمان؟

كمال من العاصمة، رجل يشغل منصب إطار في شركة وطنية، يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق من دون أولاد، يملك مسكنا خاصا، ذو أخلاق رفيعة وسيرة حسنة.

يبحث عن زوجة صالحة تكون سنده في الحياة، يريدها من العاصمة وضواحيها، سنها أقل من 50 عاما، يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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فرصة ذهبية لمن ترغب في علاقة جادة وأبدية

بعدما وجدت نفسي أمام واقع الطلاق، لا أنكر أنني تألمت كثيرا واهتز كياني لأمر لم أكن أحسب له حساب، لكنها سنة الحياة، فقررت أن أتوقف هنينة مع نفسي وأرتب أفكاري، والحمد لله الذي أعانني وتجاوزت أحزاني، وها أنا اليوم ألتفت لنفسي وأود أن أختار لي شريكة أكمل معها دربي.

أنا رجل من ولاية تبسة، مطلق بولد في سن الرشد، أبلغ من العمر 52 سنة، موظف مستقر ولدي مسكن خاص، جاد جدا في طلبي ومستعجل على الارتباط.

أبحث عن زوجة طيّبة القلب تتميز بأرقى الصفات، أريدها من شرق البلاد، سنها أقل من 52 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، أو حتى عقيم، حبذا لو تكون عاملة ولا يهم إن كانت ماكثة في البيت

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الرقم السري : 133468

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر