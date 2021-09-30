رجال في الـ50 يناشدون قرة العين

من ولاية مستغانم ستكون بدايتنا، نعرفكم على أحد رجال الجزائر، رجل في غاية الاحترام وبقلبه كثير من المودة، يبلغ من العمر 58 سنة. خاطبنا وكله أمل أن يجد له صدرا حنونا يحتويه، أرمل أب لبنتين، يعمل كأستاذ مكون، ويملك سكن خاص.

يريد أن يكون له نصيب من الفرح والاستقرار، إلى جانب بنت الحلال، زوجة طيبة، تكون من غرب البلاد. سنها ما بين 40 و55 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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3800.3801.3802

الرقم السري :

135672

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من الغرب إلى الشرق، بالتحديد عنابة، اتصل بنا أحد رجال مليون ونصف مليون شهيد، كلامه في منتهى الجد، يتمنى أن يهنأ وعلى سنة الله يرتبط. سبق له الارتباط لكن التجربة باءت بالفشل، له أولاد بالغين، متقاعد من مؤسسة وطنية، يبلغ من العمر 55 سنة. يتوسم خيرا، في ركننا هذا ويريد أن يناشد من خلاله سيدة تكون رفيقته فيما تبقى من العمر.

يتمنى أن يكون له نصيب مع من تقدر الحياة الزوجية والأسرية، لا شرط لديه سوى الصلاح والتقوى. امرأة تكون من الشرق، سنها لا يتعدى 55 سنة، لا مانع لديه إن كانت أرملة أو مطلقة، ويفضلها ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

135673

رجل في منتهى الصدق، يبحث عن زوجة صالحة تكون له خير متاع، هو ابن بجاية، يبلغ من العمر 55 سنة. أعزب لم يسبق له الزواج، متقاعد من قطاع الصحة، ولديه مسكن خاص.

يرغب في الارتباط، وعقد القران على سنة خير الأنام، إلى جانب امرأة ذات أصل واحترام، تكون من الوسط أو الشرق. سنها أقل من 50 سنة، يقبلها عازبة أرملة أو مطلقة بدون أولاد، ولا يهم إن عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

135674

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