رجال كرة اليد الجزائرية يتحدون الفراعنة على اللقب القاري

يواجه المنتخب الجزائري لكرة اليد، آكابر رجال. أمسية اليوم السبت. نظيره المصري. في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2024. الجارية بمصر.

ويسعى المنتخب الجزائري، للاطاحة بالمنتخب المصري، في عقر داره، من أجل إحراز اللقب الإفريقي السابق في تاريخ كرة اليد الجزائرية.

ويعول الناخب الجزائري، فاروق دهيلي، على المعنويات العالية التي يتواجد عليها لاعبوه، والعزيمة الكبيرة التي تحذوهم من أجل احراز هذا اللقب.

في المقابل، يسعى المنتخب المصري، لاستغلال خبرته، بالإضافة لعاملي الميدان، والجمهور، من أجل تحقيق تتويج جديد، سيكون الثامن في تاريخهم.

يذكر أن مبارة الجزائر ومصر، في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2024، مقررة اليوم السبت، انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً.