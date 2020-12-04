رجال متزوجون يرغبون في التعدد

في إطار الشرع وإقتداء بأشرف الخلق والبرية، رجال عولوا الارتباط في الحلال والتعدد مع من هن مؤمنات بهذا المبدأ، قصدوا الأثير وكلهم أمل في أن يكون لهم نصيب في الأجل القريب.

وهراني حر يريدها أصيلة أربعينية.. كوني نورا لحياتي وأزرعي في قلبي كبير المسرات

على مضض قررت أن تكون لي مبادرة حتى أحقق لنفسي ما كنت أربو إليه من يكون لبي على سنة الله ورسوله زوجة ثانية استأنس بها وامضي معها في دنيا السلام.

خاصة وأنني من دوي الهمم العالية بالرغم من حرماني من نعمة البصر. أحيا حياتي بطريقة عادية جدا وأمارس عباداتي وكأنني إنسان عادي، وقد قررت أن يكون مركز الأثير سبيلي في أن أعثر على صاحبة النصيب من خلال إعلان استودعته أمانة لدى المرشدات.

أنا رجل في الـ55 من عمري، من ولاية وهران، متزوج ولي أبناء، أمتلك سكنا خاصا اضمنه للزوجة الثانية، متقاعد ولدي منحة تكفيني السؤال وتحفظ ماء وجهي.

أريد أن يكون لي نصيب على سنة النبي الحبيب مع امرأة لا تهمني ولايتها، لا يهمني أن تكون موظفة أو ماكثة في البيت، سنها لا يتجاوز 47 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد.

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ابن البويرة يطمح للاستقرار .. حتى لو تجاوزت الخمسين سأكون لك خير معين

استبشرت خيرا كمثيرات وأنا أجد في هدا الفضاء متنفسا لما أبحث عنه، فأنا رجل أريد أن أعدد بعد أن أيقنت قدرتي على هذا الأمر. فالأمر مشروع وكثيرات من بنات بلدي تقبلن بهذه الفرصة التي لن تزيدهن إلا تقربا من الله.

أنا محمد من البويرة، في العقد الخامس من عمري، تاجر ميسور، لدي سكن خاص. ابتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع إنسانة تقية تشد أزري وتعينني على طاعة الله.

لا اشترط سوى أن تكون من ولايات الوسط الجزائري، سنها ما بين 40 و 50 سنة، أريدها عزباء، كما أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمني إن كانت ماكثة في البيت أو موظفة ولها علي| كل التقدير والاحترام.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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عاصمي مقتدر يريدها متجلببة ذات دين.. من تأخذد بيدي في رحاب الله؟

من الأمور التي يضمنها التعدد أن يكون الرجل مسؤولا مقتدرا، وهدا ما يتوافر لدي بدون مبالغة. أريد أن أحيا في وئام مع امرأة متدينة متجلببة، تأخذ بيدي وأخذ بيدها إلى بر الأمان.

أنا رجل عاصمي في ال45من عمري، متزوج ولي عمل مستقر يضمن لي الهناء وراحة البال. أبحث عن حليلة طيبة تأخذ بزمام أموري وتكون النور الذي يضيء حياتي. شرطي أن تكون طيبة، متجلببة ومتدينة، في الثلاثين من العمر، اقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد فقط، وأكثر ما أتمناه أن تكون حافظة لكتاب الله، وماكثة في البيت، وأرحب بمن تملك مؤهلات جامعية.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 300

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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