رجال متزوجون يرغبون في التعدد

من تقبل التعدد وتكون لي زوجة ثانية وأعد أن أسعدها في الدنيا

لا يوجد في الحياة أجمل من أن تمشي وفق ما يقتضيه الشرع والسنة، وهذا ما جعلني اليوم أناشد عبر هذه الصفحة زوجة ثانية على سنة الله ورسوله الكريم.

أنا خليل من العاصمة، أبلغ من العمر41سنة، موظف مستقر أجني قوتي بالحلال، لي سكن خاص وبإمكاني أن اضمن سكنا خاصا للزوجة الثانية التي أريدها أن تكون من العاصمة وضواحيها.

وأكثر ما أتمناه أن تكون أرملة بأولاد ، ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وأعدها أن أكون لها نعم السند.

الرقم السري: 133551

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تقي يخاف الله يرجوا الحلال والهناء

عبد الرزاق من تيبازة، هو الأخر وجد راحة كبيرة وأمل اكبر من خلال صفحتنا ليبحث عن زوجة طيبة مؤمنة بمبدأ التعدد، فهو مستقر في زواجه الأول ويرجو أن يكون له تحت ضوء الكتاب والسنة زوجة صالحة تكمل معه المشوار.

عبد الرزاق رجل يبلغ من العمر 63 سنة، يبدو أقل من سنه بكثير، ويتمتع بصحة جيدة والحمد لله، عامل مستقر ويعد أن يوفر مسكن مستقل.

يبحث عن امرأة واعية على قدر كبير من المسؤولية، سنها ما بين 45 و55 سنة، من العاصمة أو إحدى ولايات الوسط، يقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد.

الرقم السري: 133552

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