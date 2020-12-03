رجال من الشرق يرغبون في التعدد

هي الفرصة التي من خلالها يريدون أن يمنحوها لأنفسهم ولمن هن من النساء والقابلات بمبدأ التعدد، رجل يتمتعون بالقوامة وتزينهم الرغبة في إرساء السنة وتطبيق الشرع وكلهم يقين من أن نداءهم سيكون له أذان صاغية.

إبن سوق أهراس يقبلها مهما كانت وضعيتها الإجتماعية.. هل سأجدك يا من أعدك بالسعادة؟

بكثير من العزم والثقة في النفس ، قصدنا أحدج المتصلين ممن سبق لهم الإرتباط وكله يقين من أنه سيجد له رفيقة درب تطيعه وتطاوعه في مسألة التعدد.

رجل من ولاية سوق اهراس، يبلغ من العمر52سنة، يمتهن التجارة، متزوج و لديه ابناء.يريد أن يجد له زوجة ثانية، تكون من إحدى ولايات الشرق، سنها لا يتعدى45سنة، يقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي شرط أن لا يكون لها أبناء.

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باتني أصيل يريد التعدد.. من أستأنس بها وتكوتن لي قرة عين؟

من منطقة الأوراس وتحديدا باتنة، أطل علينا رجل في ال58من عمرهـ، أصيل محترم وجاد، متقاعد من سلمك التعليم، متزوج وعلى وفاق كبير مع زوجته، لديه سكن خاص يحيا به أجمل أيامه مع زوجة صالحة لم تره بأسا قط. يريد صاحب الإعلان الثالث في ركننا هذا وبقبول من زوجته الأولى ان يتخذ له زوجة ثانية تحيا إلى جانبه وتكون المؤنسة لزوجته الطيبة التي لا ترى مانعا في إتخاذ زوجها لحليلة أخرى.

ومن شروط إبن الأوراس أن تكون من توافق على عرضه من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها ما بين 40و45سنة، شرطه أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والإحترام.

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شاوي أصيل يريدها أربعينية.. أقبلها من أي ولاية وسعادتي معها هي الغاية

نذير من ولاية أم البواقي، يبلغ من العمر 40 سنة، متقاعد من مؤسسة وطنية، يعد أن يوفر مسكن خاص، رجل متزوج يرغب في التعدد لأسباب يشرحها لاحقا.

يعد من تقبل عرضه أن يعاملها بالإنصاف وبالحسنى كما أمر الله عز وجل، وهو لا يطلب منها إلا الاحترام وأن تكون على قدر من الأخلاق، يتمنى أن تكون بيضاء البشرة وجميلة الشكل، من أي ولاية من الوطن، سنها أقل من 40 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، ولا يهم إن كانت ماكثة بالبيت أو عاملة.

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