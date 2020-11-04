رجال من الغرب يناشدون رفيقة الدرب

إبن وهران يعدك بالهناء والرخاء

في فرصة جميلة جمعتنا برجل من ولاية وهران عبر اتصال بنا، أعرب سيد احمد عن رغبته الكبيرة في أن يجدّد العهد مع السعادة ويعيش الحب والمودة، إلى جانب زوجة تكون له الحبيبة والزوجة والصديقة.

سيد احمد صاحب الـ 50 سنة، رجل مطلق بولدين في رعاية أمهما، موظف مستقر في مؤسسة نظامية، لديه مسكن خاص ولا همّ له إلا أن يجد زوجة مطيعة ذات أخلاق ترافقه وتكون له السند.

لا يشترط في شريكة حياته إلا التفهم والقلب الجميل لينعمان بحياة الود والتقدير، سنها لا يتجاوز 48 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، كما لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133459

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر

من تكون لابراهيم زوجة صالحة؟.. أكتفي بالأخلاق ولا تغويني فتن الحياة

من ولاية غليزان، اتصل بنا ابراهيم، وطلب أن تكون له فرصة معنا في صفحة “آدم وحواء”، تمكنه من العثور على نصفه الثاني على سنة الله وخير المرسلين.

ابراهيم رجل يشغل منصب إطار في الدولة، يبلغ من العمر 51 سنة، لديه مسكن خاص ويعتلي منصبا مرموقا، متفتح ومتشبع بالأخلاق الطيبة، مما جعل له احتراما كبيرا بين معارفه.

يتمنى التعرف قصد الزواج بامرأة تكون إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز 42 عاما، يفضّلها عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، وهو يعدها بأن تكون في حياته معزّزة مكرّمة

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133460

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر