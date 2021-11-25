رجال من وسط البلاد غايتهم الزواج

لأننا دوما في خدمتكم، سنسعى دوما لإرضاء طلباتكم. وبالتنوع في الاعلانات بإذن الله سيعثر الكل على ضالته ويرتبط ويبني عشه. وهذه عروضا لرجال من وسط البلاد، اتصلوا بنا بحسن نية قصدهم الارتباط والزواج على سنة الله ورسوله الكريم. وتحت لواء الأصول والدين، اختاروا من هذا الركن نبراسا لهم للوصول إلى شريكة الحياة، والفوز بفرحة العمر، فكل التوفيق لهم.

الرقم السري :

136006

عاصمي أصيل يناشد بنت الحلال للاقتران في أقرب الآجال

نبدأ من العاصمة، رجل قرر عدم الاستسلام، ورفع الراية لتجربة مرة عاشها، يريد اليوم أن يحظى من جديد. بحياة تلفها السكينة والطمأنينة والحب الأكيد، يبلغ من العمر 43 سنة، مطلق بدون أولاد، لديه سكن خاص. ويمارس مهنة التجارة، التمسنا من كلامه الاحترام وحسن الأخلاق، على درجة عالية من الوقار، ورجاحة العقل.

يريد صاحب الطلب، أن يدخل القفص الذهبي وينار راحة البال، إلى جانب امرأة تكون خير متاع. يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 36 سنة، لا هم إن كانت أرملة أو مطلقة، شرطه أن تكون ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136007

من تفوز بالسعادة.. وتكون له زوجة فوق العادة

إلى ولاية تيزي وزو، نقدم لكم عرضا مميزا لرجل ذو أصول متشبع بالأخلاق الكريمة، مضى من عمره 53 سنة. يمارس التجارة، كتب عليه القدر أن يكون مطلقا يحيا وحيدا في بيته الخاص.

يتمنى أن يعثر عن استقراره من جديد، وتحت سقف الحلال يبني عشه بما يرضي الله. إلى جانب امرأة صادق، تكون ذات أصول قبائلية ومن إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 45 سنة. يقبلها مطلقة أو أرمل، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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الرقم السري :

135909

حلمها جميل شهما صادقا يكون لها قرة عين

فتاة من ولاية تيزي وزو، صبية تبلغ من العمر 29 سنة، كما هي ماكثة في البيت، حباها الله بجمال ما بعده جمال. متوسطة القامة ومعتدلة القوام، محترمة وبشوشة. شريفة ومنذ صغرها تع نفسها من العلاقات العابرة، عاشت صابرة إلى أن يقضي الله أمرا.

اتصلت بنا وكل رجاؤها بالمولى، لأن يبعث لها نصيبا طيبا يتخذها في الحلال زوجة. رجل ترجو فيه التدين والاستقامة والإهتمام، يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 40 سنة. أريده أعزبا فقط وأتمنى من الله أن يكون في مستوى أحلامي وتطلعاتي.

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