رجال يبتغون الحلال في أقرب الآجال

يبحثون عن الحلال ..إبن الصحراء سيجعلك تحيين الرخاء من ترسو معي على برّ الأمان؟

أول محطة نحط بها الرحال في ركننا هذا، هي لسعيد من تمنراست، شاب في الـ 32 من عمره، أعزب، لم يسبق له الزواج، يعمل موظفا مستقرا في مؤسسة خاصة، لديه مسكن خاص وهو يريد الاستقلال والاستقرار بحياته مع امرأة صالحة تقدّر الرجل وتعي مسؤولية الحياة الزوجية.

يريد أن يجمعه اللقاء عبر “مركز الأثير” بشابة لم يسبق لها الزواج، سنها لا يتعدى 30 عاما، لا تهمه ولايتها ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وهو يعد بضمان الأمان وراحة البال لمن ستعوّل عليه وتمضي معه تحت ظل الحلال.

الرقم السري: 133485

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الرقم السري: 133486

مدير متقاعد بزوجة صالحة سيسعد كوني لي أملا أحيا من أجله

من غليزان، وضعنا الرحال لنكون سببا في عثور أحد رجالها على زوجة تمحي عليه سنوات الحرمان والوحدة. صاحب إعلاننا متقاعد من سلك التعليم، في الـ 60 من عمره، أرمل بأولاد كبار مستقلين بحياتهم، لديه مسكن يحيا فيه الوحدة والوجل.

يريد صاحب إعلاننا أن تكون له بداية جديدة مع امرأة صالحة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتعدى 50 عاما، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، وعن العمل، فلا يهمه إن كانت من ستكمل معه المشوار موظفة أو ماكثة في البيت.

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الرقم السري: 133487

من الشرق يريدها حليمة وحنونة سأدرك على يديك كل جميل

من إحدى ولايات الشرق، عانقنا أمل أن يعثر عادل على شريكة حياته، فبعد الطلاق الذي منيَ به، لم يعد أمامه إلا أن يبدأ من الصفر مع من تقدّره وتؤمن به وتمضي معه في رحلة البحث عن الاستقرار.

عادل في الـ 45 من عمره، رجل يعمل بجد ونشاط، لديه مسكن خاص وجميل، ينتظر من تكون فيه أميرة متوجة، لا يريد صاحب ثالث إعلان لنا في هذا الركن إلا أن تكون من سترافقه حنونة وحليمة، من ولايات الشرق أو الغرب أو الوسط، سنها مناسب لسنّه، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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