رجال يبتغون الحلال في أقرب الآجال

وهراني في الأربعين يريد التعدد..هل من زوجة صالحة تمنحني الأمان

من وهران ستكون انطلاقتنا اليوم من خلال إعلان محمد البالغ من العمر40عاما، رجل يشغل منصب مهندس في التسيير، متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم.

محمد يريد من خلال إعلانه هذا أن يجد من تقاسمه الفكرة وتقبل ان تكون الثانية في حياته ، يمضي معها في رجاب العدل والمساواة ما نصّ عليه الدين وما جاءت به السنة، يريد محمد امرأة صادقة من نفس ولايته، سنها مناسب لسنه، يقبلها مطلقة أو أرملة تأخذ بزمام الأمور وتدفع به نحو الأحسن.

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الرقم السري: 133608

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ابن المدية يريدها موظفة في التعليم أو الصحة.. من تسكن إليّ وأسكن إليها

من المدية عروس المدن، أبى أحد أبنائها إلا أن يتواصل معنا حتى تكون له فرصة العمر للظفر بفتاة أحلامه، شاب في الـ47من عمره، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، بشوش وطيب وطويل القامة.

يريد أن يكون صاحب إعلاننا هذا ذو فرصة ليكون مع امرأة صادقة صالحة من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى38سنة، يريدها موظفة في سلك الصحة أو التعليم، شرطه أن تكون عزباء، كما يقبلها أرملة بدون أولاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133609

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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ابن قسنطينة الميسور.. يريدها شاوية.. سأكون لك الحضن الدافئ وأخر المرافئ

من قسنطينة طرق فوزي أبواب مركزنا وكله ثقة من ان الفرج سيكون من خلال إعلان يقوده إلى بناء حياته وترميمها، فوزي في ال50من عمره، مطلق بولد تحت رعاية والدته، تاجر ميسور، لدجيه سكن خاص.

يريد أن يكون له نصيب مع إمرأة تنحدر من ولايات : خنشلة، ام البواقي و باتنة،سنها ما بين35و45سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل، ولا يهمهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133610

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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أرمل من المسيلة يناشد زوجة أصيلة.. حتى لو كنت في الخمسين سأكون لك قرة عين

المسيلة أخر محطة لنا نطوي بها صفحة أدم وحواء لهذا اليوم، حيث اتصل بنا أحد أبنائها والبالغ من عمره 54 سنة، أرمل يتخبط في براثين الوحدة، رجل لا ينقصه شيء من الكماليات حيث أنه يشغل منصب مهندس في البتروكيمياء، أرمل يحيا وحسدا في بيته الكبير. يريد أن يعجل بالارتباط من زوجة صادقة تنتشله من روتين قاتل، يريدها أرملة مثله بأولاد، يقبلها حتى لو كانت في الخمسين من عمرها وشرطه أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133611

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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