رجال يبتغون الحلال في أقرب الآجال

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من تكون سندي في الحياة وتدعمني بالود والاحترام..

رجل من العاصمة، يبلغ من العمر 37 سنة، موظف مستقر ويملك مسكن خاص، مطلق ليس له أولاد، طيب ومتخلق، أثر على نفسه أن يستأمننا على إعلانه حتى يتمكن من الوصول إلى مبتغاه في الاستقرار من جديد مع امرأة محترمة ودودة، صادقة وذات همة عالية.

امرأة تكون له خير متاع، يحلقان رفقة بعض إلى عالم أفضل وأيام أنقى، يتمناها أن تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، يفضلها موظفة مستقرة، سنها لا يتعدى 33سنة، ولا يهم وضعها الاجتماعي.

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الرقم السري: 133667

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من ترافقني المشوار وتعاشر بالتقوى والإحسان

133668

من العاصمة إلى منطقة الزيبان، من ولاية بسكرة ومن أهل الجود والكرم، نعرفكم على واحد من أفضل رجالها، رجل تميزه الأخلاق الفاضلة والنخوة، يريد أن يعيد لحياته البسمة وان يظفر بزوجة تعينه في هذه الحياة الدنيا.

صاحب العرض رجلا أرملا أب لأولاد، متقاعد من قطاع التعليم، يبلغ من العمر 52 سنة، يملك مسكنا خاصا، عان كثيرا من الوحدة، واليوم يريد أن يبعث البهجة لحياته من جديد، إلى جانب زوجة صادقة ترغب في الستر والعيش تحت سقف المودة والوئام، يريدها من الشرق أو وسط البلاد، سنها حتى 50 سنه، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133668

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر

من تأسرني بطيبة قلبها وتكون سيدة حياتي الأولى

133669

عرض ثالث لرجل طيب ومحترم، يتمنى أن يحقق الاستقرار ويتزوج على سنه الله ونبيه المختار، من ولاية برج بوعريريج، يبلغ من العمر 56 سنة، مطلق أب لولدين، لديه ورشة خاصة يكسب منها رزقه وقوته، ولديه مسكن خاص.

يناشد بنت الحلال ويتوسم فيها التدين والالتزام، امرأة متفهمة تقدر الحياة الزوجية، سنها من 35 حتى 50 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بولد أو اثنان، يفضلها ماكثة بالبت وليس لديه مشكل إن كانت عاملة. من أي ولاية من الوطن.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133669

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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أرقتني الوحدة فمن تعيد لقلبي نبضه

133670

من العاصمة مرة أخرى رجل صاحب همة وطموح عالية، مكافح في الحياة لا يعرف التراجع وليس بمغرور، مميز بروحه الجميلة وقلبه الكبير، يتمنى أن يلاقي زوجة صالحة تكون له خير معين، يبلغ من العمر 48 سنة، مطلق بدون أولاد، متقاعدة وعامل بمؤسسة أجنبية بالموازاة، ولديه مسكن خاص.

يتمنى تحقيق الحلال والامتثال لوصية خير الأنام، مع زوجة تكون من منطقة القبائل أو العاصمة فقط، سنها لا يتعدى 43 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بولد أو اثنان، لا يهم غن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، فقط تتميز بالصدق والاحترام.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133670

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر