رجال يبتغون الحلال في أقرب الأجال

هم الرجال الذي يبلغون مرحلة لا يمكنهم فيها معرفة ما يناسبهم أو مرحلة يصعب فيها عليهم الإختيار، أمر بددناه نحن بعون الله وجعلنا لضيقه مخرجا.

من خلال إعلانات يريد أصحابها أن يكون لهم نصيب وفرصة ليبدأوا مرحلة جديدة من العمر. مرحلة الإرتباط على سنة الله والرسول وتحت لواء الدين والأصول.

رجال من العزاب، المطلقون والأرمل وحتى من يريدون التعدد هذا الركن بمثابة النبراس الذي ينير دروبهم للوصول إلى شريكة الحياة.

هل من قبائلية لعبد القادر الأصيل؟

عبد القادر من تيزي وزو، أول محطة تستوقفنا في هذا الركن، رجل ذو أصول متشبع بالأخلاق الكريمة، مضى من عمره53سنة، يمارس التجارة.

كتب عليه القدر أن يكون مطلقا يحيا وحيدا في بيته الخاص، لم يضرب عبد القادر الأخماس بالأسداس، حيث أنه ما فتأ وأن سمع بمركزنا حتى هاتفنا ليضع لوحدته حلا.

يريد عبد القادر أن يستقر مع إمرأة صادقة ، تكون ذات أصول قبائلية، سنها لا يتعدى45سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة ، وحبذا لو تكون عاملة مستقرة، ويعدها أنه سيجعلها تحيا أجمل حياة.

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إبن المدية يفضلها عاصمية.. منتهى أملي عروس صادقة ومحترمة

في ثاني محطة لنا، أسرّ إلينا شاب من ولاية المدية أنه لا يريد سوى أن تكون رفيقة دربه من قارئات الجريدة الوفيات،

حيث حمّلنا مسؤولية أن نكون الوسيط له في مسألة إختيار الزوجة الصالحة له،زوجة تؤمن بالأقدار وتسعده على مدار الأيام والأعوام.

صاحب إعلاننا يطل من شرفة الـ47من عمره، لم يسبق له الزواج لبعض الظروف التي لا يسع المقام لذكرها، موظف مستقر، لديه سكن خاص.

يريد تحصيل الحلال مع إمرأة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون عاصمية، سنها ما بين30و38سنة، يأمل لو تكون موظفة في سلك التعليم، ولا يمانع أبدا إن كانت ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133461

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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متزوج من الغرب يبحث عن رفيقة للدرب.. هل من تقية تكمل معيالمشوار؟

من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنحط الرحال في ثالث محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس، متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع إمرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز 45سنة.

أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133462

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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