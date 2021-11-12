رجال يبتغون الحلال في اقرب الأجال

ككل مرة نسعد أن يكون لنا ركن نجمع من خلاله رجالا من مختلف الولايات. يرغبون في معانقة الحلال في أقرب الآجال مع رفيقات درب جادات وموقنات بمبدأ الميثاق الغليظ.

الرقم السري :

135921

إبن الغرب الأبيّ بزوجة صالحة سيكتفي

من وهران، لم يجد أحمد سوى الإتّصال بنا وهو يعرب عن خالص نيته في العثور على إمرأة صادقة ومحبة. أحمد يريد خوض تجربة جديدة بعد طلاقه الذي لم يسفر عن أولاد. حيث انه في الـ52 من عمره، وهو تاجر ميسور ولديه بيت يريد أن يطرد الرتابة منه.

يناشد أحمد كل قلب مرهف يهفو إلى غد أفضل أن يعانق حلمه في الإستقرار والجنوح إلى السكينة. مع إمرأة صادقة وفية من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها ما بين 35 و50 سنة. يردها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. كما لا يهمّه إن كانت من تعول المضي معه في رحلة العمر موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135922

عاصمي أصيل يريدها ثلاثينية ذات خلق ودين

سيد أحمد من العاصمة، شاب يبلغ من العمر37 سنة. أعزب وهو يملك سكنا خاصا، موظف مستقر إبن عائلة أصيلة وهو على قدر كبير من الأخلاق والمودة يقدر المرأة. ويريد آن يكون له نصيب يتمثل في فتاة تحقق له السكينة وصفاء الروح.

يريد سيد أحمد أن يكون لحياته معنى. ويبتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع فتاة تنحدر من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز35سنة. يبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج. أنه رحلة عمر بها من المحطات ما يجعل من هذا الزواج متعة وسعادة. لا شرط لسيد أحمد سوى أن تكون من ستقتحم أسوار قلبه على قدر من الجمال وكثير من الرفعة. ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135923

مطلق قبل البناء يعدك بحياة الرخاء والحبّ والوفاء

فيصل من تيبازة 44سنة، مطلق قبل البناء، لديه سكن خاص، رجل تقيّ ونقيّ، محبّ للحياة ومسالم.

يودّ صاحب ثالث محطّة في إعلاناتنا التّعرف على امرأة شريفة من إحدى ولايات الغرب الجزائري. خاصة من غليزان، سنها لا يتجاوز38سنة، حبذا لو كانت عاملة، كما يقبلها ماكثة في البيت، من أسرة محافظة.

يريد من دق أبواب الأثير عازما الحلال أن يجمعه النصيب بفتاة عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد. متفهمة لطبيعة عمله، وتستقر معه تحت لواء التفاهم والتناغم الروحي.

الرقم السري :

135924

سطايفي أصيل سيمنحك الكل التقدير

من سطيف العالي،رابع محطة لنا في هذا الركن خاطبنا نور الدين صاحب الـ 53 عاما. رجل أرمل بدون أولاد، بنبرة كلها حزن وتفاؤل توسم خيرا في بنات وطننا الحبيب. ممن سيمكن لواحدة منهن أن تجعله يحيا السعادة التي لطالما ناشدها.

نور الدين عامل حر، لديه سكن خاص. سكن لا تنقصه سوى إمرأة صادقة محترمة تشد أزره وتكون سنده. لا شرط لصاحب إعلاننا سوى أن تكون من تعول على زرع الأمل في قلبه من ولايات الشرق الجزائري. سنها لا يتعدى 50سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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