رجال يبتغون الحلال في اقرب الأجال

رجال يعيشون الوحدة، يحثون عن الإستقرار والثبات في حياتهم، يريدون صنع الفارق لأن الرجل تكمله امراة.

من تكون حضنا دافئا لإبنتي أكن لها نعم الزوج؟

لم أرد للوحدة أن تلازمني، فوجود إمرأة في حياتي سيصنع الفارق معي كيف لا وانا أب لفتاة.

لا يمكنني أن أتخلى عنها مهما كان خاصة بعد أن قررت والدتها أن تعيد بناء حياتها بعد طلاقها مني.

أريد أن أجد لإبنتي حضنا دافئا وأن أجد لقلبي إمرأة أثق فيها وأحترمها لتفانيها على خدمتي وحرصها على سعادتي.

أنا رجل من ولاية وهران، ابلغ من العمر38سنة، موظف مستقر، ميسور ماديا، لدي سكن خاص ، وأنا شاب وسيم ومتفتح.

أريد أن يسوق لي القدر إمرأة صالحة، سنها لا يتجاوز32سنة، أريدها عزباء، كل ما أشترطه أن تكون ماكثة في البيت.

وأعدها أنني سأعولها وسألبي كل طلباته ورغباتها.

اقبل الإرتباط أيضا بإمرأة مطلقة أو أرملة بطفل واحد أعدها أن أكون له نعم السند.

الرقم السري: 133520

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عاصمي أربعيني يريد التعدد.. متديّنة أصيلة تكون نعم الحليلة

على سنة الله ورسوله أريد أن اجد لروحي توأمها، تحت ظل الحلال وعلى مبدأ العدل والمساواة التي أحلها الشرع.

أبادر من خلال هذا الإعلان للبحث عن شريكة عمر أكمل معها المشوار.

أنا عاصمي في ال45من عمري، موظف مستقر، متزوج ولي أبناء، لا ينقصني شيء حتى أكون لتعالمي ديني مطبقا.

وأكثر ما أتمناه،أن يجمعني القدر من خلال هذا الركن الأغر ببنت الأصول التي تؤمن أكثر ما تؤمن به بقدسية التعدد.

ليس لي من الشروط سوى أن تكون طيبة خلوقة من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز38سنة، أريدها عزباء.

كما أقبل أن تكون من ستشد معي الرحال في رحلة العمر مطلقة أو أرملة بطفل واحد.

وأكثر ما أريده أن تكون ماكثة فيالبيت وعلى قدر من العلم والثقافة وسأضمن لها سكنا خاصا بها.

الرقم السري: 133521

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أربعيني أعزب يقبلها من أي ولاية..هل من تقيّة أتوجها على عرش قلبي؟

يقيني يغلب شكي في أنني سأجد من أستأنس بها وأكمل معها العمر، وعملتي أن زادي الإتكال على الله وتوسم الخير.

أنا شاب من ولاية عين الدفلى، أمارس الفلاحة في أرض اجدادي، أبلغ من العمر42سنة.

لم يسبق لي الزواج لأنني كنت اكون نفسي،وأطمح لأن أجهز من الإمكانيات ما يكفل لزوجة المستقبل أن تحيا معززة ومكرمة.

مستقر ماديا ولدي سكن خاص، ولا تنقصني سوى الشريكة.

أريد أن أعثر على إمرأة صالحة صادقة لا تهمني ولايتها، سنها لا يتعدى35سنة.

أكثر ما أريده أن تكون بيضاء البشرة، ماكثة في البيت وعزباء، ولها مني كل الطاعة والولاء.

الرقم السري: 133522

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أرمل وحيد يريد البدء من جديد..من تتخذ من الصدق اساسا لبناء حياتها؟

عظيمة هي الفرص التي تسمح للإنسان بأن يعيد بناء حياته قبل أن يتسلل اليأس والقنوط إلى قلبه.

لست للقضاء والقدر رافضا إنما هزني أن تنتقل زوجتي إلى الرفيق الأعلى،ولا تترك لي من الأبناء من أستأنس به وأحتضنه.

لكن لكل شيء من مشيئة الله سر لا نعلمه،ومتأكد من أن اي أمر لو كان خير لي لكان لي حقا.

بيني وبين نفسي أريد للإستقرار أن يعرف طريقا إلّيّ وها أنا قد وجدت صالتي في صفحة أدم وحواء.

أنا رجل من ولاية باتنة، أرمل كما أسلفت الذكر ابلغ من العمر 46سنة، موظف مستقر ولدي سكن خاص.

أريد أن يحيا بزوجة صادقة صالحة تخاف الله، زوجة من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

سنها لا يتجاوز40سنة، أقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، مطلقة أو أرملة بطفل واحد فقط.

الرقم السري: 133523

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