رجال يرغبون في التعدد في أقرب الآجال

نيّتي الحلال وزوجة تقاسمني الأحلام

من العاصمة اتصل بنا رجل يريد التعدد، نيته الحلال وعلى استعداد ليقيم العدل كما تنص الشريعة والسنة المحمدية، يبلغ من العمر 48 سنة، لديه أولاد، ميسور الحال، حيث أنه يمارس التجارة بعد إحالته على التقاعد من مؤسسة عمومية نظامية.

أسمر البشرة، طويل القامة ومقبول، تلكم هي مواصفات رجل حلمه أن تكون له زوجة ثانية تؤمن بمبدأ التعدد وتعمل على إرساء قواعد السعادة إلى جانبه، يريدها من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 37 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

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الرقم السري : 133449

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ابن ميلة يضمن لك عيشة طيبة وكريمة

محمد من ميلة، يبلغ من العمر 50 سنة، متزوج وأب لأبناء هم قرّة عينه وأعزّ ما يملك، لديه مسكن خاص ويعد بتوفير مسكن آخر للزوجة المستقبلية، بعد مشوار علمي كُلل بالنجاح، اعتلى منصبا هاما في إحدى المؤسسات الكبيرة.

كل ما يصبو إليه أن يجمعه القدر بامرأة تكون مؤمنة بالتعدد، تمدّ له يدها ويمضيان في عالم يسوده المحبة والمودة، حبذا لو تكون ذات مستوى جامعيا، سنها لا يتجاوز 35 عاما، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ولا يهم كذلك وضعها الاجتماعي، فأكثر ما يناشده الأخلاق الرفيعة.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133450

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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هل من متقية نعبّد معا طريقنا إلى الجنة؟

كانت راحة ما بعدها راحة حين عثرت في جريدتكم على هذا المنبر الذي يفسح المجال لمن يرغبون في التعدد، فقررت أن أغتنم الفرصة وأبث برغبتي في العثور على زوجة نقية ومتقية تخاف الله وتؤمن بمبدأ التعدد، وكلي ثقة أنني سأجد من تكون لي سند.

أنا رجل من إحدى ولايات الشرق الجزائري، أبلغ من العمر 48 سنة، متزوج وأب لأبناء مستقرين في حياتهم، لدي مسكن خاص وبوسعي أن أضمن مسكنا خاصا للزوجة الثانية.

منتهى أملي أن ألتقي امرأة تنافسني على الأجر والثواب تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 46 عاما، أقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ولا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133451

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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