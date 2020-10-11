رجال يرغبون في التعدد

أبحث عن زوجة ثانية وأعد أن أخلص معك النيّة

أحمد من أم البواقي، رجل في غاية الاحترام، أراد أن يكون له حظ ونصيب معنا من خلال هذا الإعلان، ليجد له زوجة تكمل إلى جانبه المشوار.

أحمد رجل في الـ 43 من العمر، يمارس التجارة الحرة، متزوج وأب لطفلين، يبحث عن زوجة تقبل التعدد، تقدّر ظروفه وتتفهم وضعه، يريدها من العاصمة، حبذا لو تكون موظفة، سنها أقل من 40 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة، ويعدها أن يكون لها نعم الزوج، يعدل بينها وبين الأولى ويضمن لها سبل الراحة والهناء.

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الرقم السري : 133332

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العدل والإنصاف أول وعودي.. فمن تقبل عرضي؟

إلى ولاية ڤالمة، نعرفكم على رجل مسؤول، خبرته في الحياة واسعة، يعي جيدا واجباته تجاه من حوله، مما جعله يحظى باحترام الجميع، يمارس مهنة التجارة بجدارة وحقق فيها نجاحا كبيرا.

صاحب الإعلان متزوج ويرغب في التعدد، يبلغ من العمر 39 سنة، كل ما يرجوه أن يعثر على راحة البال إلى جانب امرأة متفهمة مقتنعة بمبدأ التعدد، تصونه وتحفظ شرفه، يعد أن يجعل حياتها سعيدة فيها العديد من المفاجآت، يتمنى أن تكون من إحدى ولايات الشرق، سنها بين 30 و35 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بأولاد، يقبلها عاقر، ويترك لها حرية الاختيار بين العمل أو المكوث في البيت.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133333

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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ستكون الحياة معي أسعد.. فلا ترفضي التعدد

هذا عرض آخر لرجل أبدى رغبته الكبيرة في التوفيق بإذن الله، والتعدد على سنة الله ورسوله الكريم.. إنه محمد من ولاية مستغانم، يبلغ من العمر 57 سنة، متزوج وأب لأولاد، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، غايته واضحة ومبدؤه الحلال، ليعفّ نفسه ويجد هناءه برفقة امرأة صادقة متدينة وذات أخلاق، سنها لا يتعدى 45 عاما، يقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد، يقبلها عاقر كذلك، تكون من إحدى ولايات الغرب، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133334

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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