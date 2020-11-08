رجال يرغبون في التعدد

من تكون بجانبي لنواصل الدرب معا؟

رجل محترم ويتحلى بروح المسؤولية، اتصل بنا وكله أمل أن يحيي سنة رسول الله الكريم وتكون له زوجة ثانية، إنه بشير من ولاية بسكرة، يبلغ من العمر 57 سنة، لديه أبناء، متقاعد من مؤسسة عمومية، لديه مسكن خاص وكل الإمكانات التي تؤهله لتوفير الراحة المادية والاجتماعية.

يود التعرف على امرأة جادة مقتنعة بالمبدأ تعينه على أمور الدين والدنيا، يريدها من إحدى ولايات الوسط أو الشرق، سنها من 40 إلى 50 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة بأطفال، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت

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أريد زوجة ثانية ليحقق لي الله حلم الأبوة

بصدر منشرح وقلب متفائل كله أمل أن الله سيرزقه بعد طول صبر، زوجة صالحة، تكون له مصدر راحة وحنان، أعرب السيد موسى عن رغبته في التعدد على سنة سيّد الخلق.

موسى رجل في غاية الوقار، مطلع على أمور الحياة وله الكثير من الخبرات، يبلغ من العمر 42 سنة، وتاجر ميسور الحال، يتمنى أن يرتبط بزوجة ثانية في الحلال، وأن يعيش معها الحب والاحترام، يعد بأن يوفر لها مسكنا خاصا وأن يزيدها الهناء والإخلاص، كل أمله أن تحقق له حلم الأبوة، لا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة، كما يترك لها حرية الاختيار بين العمل أو المكوث في البيت، يريدها من إحدى ولايات الوسط، وحبذا من منطقة القبائل، أما سنها فلا يتعدى 40 عاما.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133473

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر