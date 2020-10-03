رجال يرغبون في التعدد

فرصة لا تعوّض.. زوج شهم الحياة معه أسعد

لطالما بحثت عن التعدد، ولا أنكر أنني وجدت صعوبات، لأن الفكرة بالرغم من أنها مباحة، إلا الكثير منا لا يتقبلها، لأنهم يرون فيها ظلما للزوجة الأولى.

لكن أحمد الله أنني عثرت على هذا المنبر الذي يعمل بكل شفافية وفي الحدود الشرعية لأعبّر عن رغبتي في العثور على زوجة ثانية، لا أنكر أبدا أنني أعيش مرتاحا مع زوجتي الأولى، لكن لغاية في نفسي، أريد التعدد على سنة الله ورسوله.

أنا رجل من باتنة، أبلغ من العمر 47 سنة، من بين التجار المشهورين في المنطقة، متزوج ولي أولاد، أنعم الله عليّ بالاستقرار المادي والمعنوي، أعرف حدودي جيدا وأعي ما لي وما عليّ من حقوق وواجبات، أبحث عن زوجة ثانية بما أنني قادر على تكوين حياة جديدة.

وهذا طبعا برضا الزوجة الأولى، أعد من تقبل بعرضي أن يكون لها مسكن خاص بها، ولا أتوسم فيها إلا النيّة الحسنة والمعاملة الجيدة، لا يهمني إن كانت مطلقة أو أرملة من دون أولاد، سنها من 25 إلى 30 عاما، ماكثة في البيت، وتكون من إحدى ولايات الشرق للبلاد.

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أرغب في التعدد وأعد بأن أصونها بالمحبة والود

من إحدى ولايات الوسط، اتصل بنا رجل يرجو حظه في نيل مطلبه، رجل متزوج وأب لأولاد، يبلغ من العمر 48 سنة، طويل القامة وأسمر البشرة، عامل مستقر في مؤسسة وطنية.

يبحث عن زوجة ثانية لأسباب خاصة يذكرها لاحقا، ويتمنى أن يجد التفهم ممن تقبل عرضه.

الحلال هو طريقه، ورضا الله هدفه، يعد أن يوفر مسكنا مستقلا وأن يكون عادلا بما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه، امرأة لا يرجو منها إلا التفهم وحسن المعاملة، طيبة القلب، لا يشترط فيها إلا أن تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 48 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.

من تحقق السعادة معي وتكون إلى الأبد رفيقتي؟

موسى من العاصمة، يبلغ من العمر 42 سنة، متزوج بأولاد، رجل ناجح في حياته بكل المقاييس، يمارس مهنة التجارة، لأسباب تخصّه وتخصّ عائلته يرغب في التعدد وبناء أسرة ثانية على سنة الله ورسوله الكريم.

يرغب في الاقتران بامرأة قبائلية الأصل، مقتنعة بمبدأ التعدد، سنها لا يتجاوز 40 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، يريدها ماكثة في البيت ولا يهم إن كانت عاملة، يعد بأن يوفر لها مسكنا خاصا.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133292

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.