رجال يرغبون في الحلال في أقرب الآجال

جميلة هي الحياة حين نحياها على أمل اللقاء والظفر بالشريك الطيب، هذا هو مبدأ صفحتنا وركن رجال يرغبون في الحلال ، الذي بلغنا به من قبل الكثير من المنى.

هذه يدي أمدها في الحلال فهل من أصيلة تشد عليها

نبدأ من العاصمة نعرفكم على رجل أبدى لن الاحترام، اتصل وكله رغبة في الاستقرار بعد تجربة فاشلة قرر اليوم أن يبحث لنفسه عن عروس يكمل إلى جانبها نصف الدين.

صاحب العرض كما قلنا مطلق أب لبنتين برعاية الأم، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، يبلغ من العمر 49 سنة، لديه سكن خاص.

يتوسم في شريكة العمر الأخلاق الرفيعة والأصل الطيب، يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتعدى 40 سنة.

يريدها ماكثة بالبيت، محترمة ومقبولة الشكل، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري: 133534

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لا أرجو إلا الهناء وقلبا مملوء بالرقة والصفاء

من مدينة الجسور المعلقة ولاية قسنطينة العريقة، نعرفكم منها على رجل توسم في هذا المنبر خيرا ليتم نصف الدين ويتبع نهج السابقين ويطبق سنة الله ونبيه خير المرسلين، صاحب العرض أعزب لم يسبق له الزواج، معروف بسيرته الحسنة وخصاله الطيبة، على درجة كبيرة من الثقافة، مثابر في الحياة وناجح على مختلف المستويات، عامل بمؤسسة سوناطراك بولاية سكيكدة، يبلغ من العمر 43 سنة، ولديه مسكن خاص.

يبحث عن زوجة تكون له خير ونيس، في الحلال يطلب يدها ويتقدم إلى بيت أهلها، يتمناها أن تكون من شرق البلاد، سنها أقل من 38 سنة، يريدها عازبة، مقبولة الشكل وطويلة القامة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري: 133535

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من تكون لسمير زوجة وقرة عين

رجل من جيجل، أعزب لم يسبق له الزواج، في الخمسين من عمره، يمارس التجارة وبحمد الله وعونه تمكن من تحصيل سكن يحقق أحلامه وأماله فيه من بناء وتكوين أسرة.

اتصل بنا وكله أمل أن يسوق له النصيب زوجة جادة من إحدى ولايات شرق الجزائري، سنها لا يتجاوز40سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وشرطه أن تكون عزباء، تؤمن بالقضاء والقدر، وتكون له نعم السند والمعين.

الرقم السري: 133536