رجال يرغبون في الحلال ويبحثون عن السعادة 

جميلة هي الحياة حين نحياها على أمل اللقاء والظفر بالنصيب، هذا هو مبدأ كل من يعتصم بحبل الله ويبتغي تحصين نفسه وبلوغ أجمل المنى مع زوجة صالحة صادقة تكون له السّند والمعين في الحياة.

ركننا الذي وبحمد الله وعونه بلغنا به منى أن يكون لكل من تعسرت عليه مسألة لقاء رفيقة الدرب، والذي لازال يفتح أبوابه على مصراعيها لكل قاصد للحلال فلا تترددوا في الاتصال بنا.

سأضمن لك رغد العيش و الحياة الكريمة.. ابن ميلة يريدها جامعية

بعد تحصيلي العلمي الذي كلل بالنجاح و حصولي على شهادة جامعية، إنتقلت إلى قطاع أخر أعمل فيه الأن و أحصل من خلاله على لقمة عيشي و قوت أبنائي.

أنا محمد من ميلة، أبلغ من العمر 50سنة، متزوج و لي ابناء هم قرة عيني وأعز ما أملك، لدي سكن خاص و أعد بتوفير سكن أخر للزوجة المستقبلية التي أربو أن يجمعني القدر بها.

أودّ أن تكون من تؤمن بمبدأ التعدد فتمنحني يدها لنمضي في عالم وردي ذات مستوى جامعي، سنها لا يتجاوز35سنة، لا يهمني ان كانت عاملة أو ماكثة في البيت، كما اريد أن تكون أو أرملة بدون أولاد.أملي كبير فيمن بوسعها أن تمنحني موافقتها.

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تاجر يضمن سكن يريدها في العقد الرابع.. هل من تقية أبلغ معها الجنة؟

لم أتعب كثيرا لأجد منبرا أبوح من خلاله برغبتي في العثور على زوجة نقية تقية تخاف الله تؤمن بمبدأ التعدد، والحمد لله كان لي الحظ أن أجد صفحة”أدم وحواء” وركن “رجال يرغبون في الحلال في اقرب الآجال”حتى أبث بإعلاني هذا وكلي ثقة أنني سأجد من تكون لي سندا.

أنا رجل من إحدى ولايات الشرق الجزائري، ابلغ من العمر48سنة، متزوج و أب لأبناء مستقرين في حياتهم، لدي سكن خاص و بوسعي أن أضمن سكنا خاصا للزوجة الثانية.

منتهى أملي أن ألتقي إمرأة تنافسني على الأجر و الثواب تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز46سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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موظف مستقر ومسؤول يبحث عن بنت الأصول.. من أعول عليها فتكون سعادتي على يديها

أعمل بكد وبنشاط لأحقق ذاتي وابلغ أمالي من أحلام وزوجة صالحة تمضي معي إلى عالم كله سلام، إخترت إحدى مناطق الجنوب حتى أزاول مهنتي وأتأمل في ملكوت الله.

وأجد أنه من باب المسؤولية أن أعجّل في مسالة البحث عمن ترافقني المسيرة الحياتية ، تشد أزري وتدعمني بالقمة والبأس.

أنا شاب من إحدى مدن العاصمة، ابلغ من العمر35سنة، أعزب، موظف مستقر وأنا أتمتع والحمد لله بالجدية والصدق لدي سكن خاص.

أريد تحصيل الحلال مع شابة محترمة ، سنها ملا يتجاوز30سنة، شرطي أن تكون عزباء من العاصمة فقط، أكثر ما يهمني أن تكون متدينة تقدر الرجل وتحترمه.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133454

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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