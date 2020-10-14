رجال يريدون الحلال في أقرب الآجال

رجال أوفياء للركن متأكدون من أن الحياة فرص، وفرصتهم سيحوزون عليها بمكالمة هاتفية وبإعلان واحد حتى يتمكنوا من البدء والبناء وتحقيق الذات.. ركننا منكم وإليكم وبكم، شرّفونا بمكالماتكم ونحن على الرحب والسعة سنخدمكم.

إبن الغرب يقبلك حتى بأبناء هل من روح تعانق روحي؟

لم يشأ صاحب إعلاننا الأول في هذا الركن أن يبقي حياته على النحو الذي هي عليه، فبعد الطلاق وتحصل زوجته على الحضانة وإحالته على التقاعد، لم يعد يطيق صبرا أمام الفراغ الرهيب الذي يحياه والذي قلب موازين حياته رأسا على عقب، خاصة وأنه بلغ من عمره 52 سنة، فاتصل بنا والأمل يحذوه أن يجد روحا تعانق روحه، امرأة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها بين 35 و 40 عاما، شرطه أن تكون ماكثة في البيت، ولا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133346

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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متقاعد من صفوف الجيش سيكون لك نِعم الرفيق سأغمرك بالمودة والتقدير

جمال في الـ 40 من العمر، لم يسبق له الزواج، متقاعد من صفوف الجيش، لديه مسكن خاص، طويل القامة، أسمر ووسيم، من أسرة محافظة وعلى قدر كبير من المسؤولية.

يريد جمال أن يكون له نصيب مع امرأة من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 28 عاما، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، وأكثر ما يتمناه أن تكون من ستتقاسم معه العمر والعِشرة، جميلة الجوهر قبل المظهر.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133347

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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أستاذ في الطور الابتدائي يرغب في التعدد هل من متقية تضع يدها في يدي؟

توفيق من جهته، وبالرغم من أنه في العقد الرابع من عمره، إلا أنه شاب متقٍ ونقي، يريد أن يبني حياته مع امرأة صالحة مقتنعة بمبدأ التعدد.

توفيق يشتغل أستاذا في الطور الابتدائي، من إحدى ولايات الوسط، يمتلك مسكنا خاصا، ويريد أن تكون له تجربة في باب التعدد حتى يتمكن من أن يرسي مبدأ العدل مع امرأة لا يتجاوز عمرها 35 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، وهو لا يهتم بالنسبة للعمل، وكل ما يهمه هي النية الصادقة والعزم والإصرار.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133348

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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