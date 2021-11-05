رجال يبتغون الحلال في أقرب الآجال..

لا يعيب المرء شيء أن يوكل مهمّة لشخص يكون له النبراس لبلوغ هدفه، وما مركز الأثير سوى همزة وصل تؤلّف بين القلوب وتبدّد الصّعب من الدروب لبلوغ هدف سام يتمثّل في الزواج والإرتباط. كما سانحتنا هاته لمن لا يعرفها باب مفتوح أمام هؤلاء الرجال وكل من يبتغي الحلال ولا شيء غير الحلال.

الرقم السري :

135868

على سنة الله والرسول يرغب في التعدد إلى جانب بنت الأصول

رجل من جنوبنا الكبير، صادق ومحترم، متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله، كما يبلغ من العمر 55 سنة، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة، لديه سكن خاص وبإمكانه تأمين سكن للزوجة الثانية.

يتمنى أن يلتقي في القريب بامرأة تقبل عرضة، وتكون زوجة ثانية له، امرأة لا يريد منها سوى حسن المعاملة، وأن تغمر قلبه محبة ومودة، يريدها من إحدى ولايات الجنوب الجزائري أو ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 45 سنة، لا يهم إن كانت عالمة أو ماكثة بالبيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أطفال، وهو يعدها بالتقدير والوفاء.

الرقم السري :

135869

رجل أصيل يريد أن يكمل نصف الدين.. فمن تظفر بحبه واحترامه

من الجنوب إلى وسط البلاد، وبالتحديد ةمن مدينة الورود، من ولاية البليدة نعرفكم على شاب أعزب يتمنى أن يكمل نصف دينه على سنة الله ونبيه الأكرم، شاب يبلغ من العمر 41 سنة، موظف مستقرّ في إحدى مؤسسات الدولة المرموقة، ولديه سكن في طور الإنجاز.

حامه مثل كل الرجال وهو الارتباط، وبنا عشه بالحلال، إلى جانب امرأة طيبة ومحافظة يفضلها من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها أقل من 40 عام، أكثر ما يهمه أن تكون سليلة أسرة طيبة، حبذا لو كانت عاملة ومدبرة جيدة لأمور البيت.

الرقم السري :

135870

من تعيد البسمة لهذا الأرمل.. وتعيد لقلبه الأمل

نبقى في وسط البلاد، وهذه المرة من العاصمة، نعرفكم مرة أخرى على رجل اتصل بنا قاصد الحلال، يناشد زوجة صالحة على سنة خير الأنام، أرمل يحيا وحيدا وسط الذكريات، جاد جدا في طلبه ومستعجل على الارتباط، يبلغ من العمر 50 سنة، عامل مستقر، ولديه سكن خاص.

يتمنى عقد القران، والارتباط بزوجة صالحة تكون له خير متاع، تحمل من الخصال الطيبة الكثير، وتأسر قلبه وتزرع البسمة في حياته، يفضلها العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 45 سنة، لات يهم إن كانت عازبة أرملة أو ملطقة، كما يفضلها ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل.

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3800.3801.3802

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