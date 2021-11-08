رجال من العاصمة في سبيل الحلال ماضون

أبوا إلا أن نشاركهم رحلة البحث عن رفيقة الدرب، أوكلوا لنا مهمة أن نكون السبب في تحقي المنال وبلوغ الآمال. رجال من العاصمة يرغبون في الحلال وقد طرقوا أبواب مركز الأثير حتى تكون لهم فرصة لذلك.

الرقم السري :

135887

خمسينيّ طيّب يريدها جميلة لتكون توأم روحه

أدرك أنه عليّ أن أهزم هاجس الخوف، فمن هم في مثل سني ينعمون بحياة الدفء والسكينة مع زوجاتهم وأبنائهم. وقد بات لزام عليّ أن أخرج من وحدتي وأعانق فيض السعادة مهما كان. أنا رجل عاصمي في الـ 53 من عمري، كما أنني من الرجال المطلقين بدون أولاد، موظف مستقر. أنا والحمد لله أمتلك كل سبل الحياة السعيدة والهنيئة، فأنا أمتلك بيتا جميلا وروحا أجمل تود أن تجدها لها رفيقا.

لست أريد المحال، فليس في قلبي سوى أن أجد إمرأة صادقة من العاصمة وضواحيها. شرطي أن تكون جميلة الجوهر قبل المظهر، سنها لا يتجاوز48سنة، لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. كما أقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد.

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الرقم السري :

135888

من تقبل التعدد مع عاصمي ميسور تهنأ إلى جانبه كل الدهر

لا يشتري المال السعادة أبدا، كما أنه لا يشتري الأرواح والذّمم. إلّا أنه بإمكانه أن يبدّد بعض المخاوف ويساهم في تذليل الصعاب. فها أنا ذا وبالرغم من كوني ميسور الحال إلا أن ثمة ما ينقصني حتى تكتمل فرحتي وتزداد سعادتي. أنا علي من رجال العاصمة، أبلغ من العمر42سنة، متزوج، لي شركة خاصة أقوم بتسييرها. أحمد الله واشكر فضله لأنه منحني كل ما يجعلني في عين النّاس كاملا، إلا أن الكمال لله عزّ وجلّ. فانا اليوم أقف باحثا عن زوجة تقبل بمبدأ التّعدد، زوجة تقبل أن تحلّ في حياتي الثّانية فتملأها سعادة وحبور. ولكل المهتمّات، فأنا لا أرغب سوى أن تكون من بيدها الرّغبة في أن ترتبط بي من العاصمة وضواحيها. شرطي أن تكون عزباء وماكثة في البيت، وأمّا عن سنها فأريده أن لا يتجاوز28سنة.

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الرقم السري :

135889

من تكون السند لثلاثينيّ أعزب يسكنك القلب والروح

وأنا في سنيّ هذا أريد أن أحصّن نفسي بالحلال. فهذا الأخير لوحده يكفل لي رضا الله والوالدين والنجاة في دنيا مليئة بالمغريات والفتن. ومادمت على هذا الدرب سائر، فإنني لا محالة سأجد ضالّتي بعون الله. أنا أمين من رجال العاصمة، أعزب في الـ 33 من عمري، موظف مستقر ولدي سكن خاص.

أرغب في أن يكون لحياتي معنى إلى جانب شابة حنونة، أريدها من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز30سنة، أريدها عزباء، وحبذا لو كانت عاملة في سلك التعليم، أعدها بالتقدير والإحتواء وحياة الرخاء.

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3800.3801.3802

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