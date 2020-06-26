رجراج :”شباب قسنطينة مع فكرة إستئناف البطولة”

أوضح المدير الرياضي لشباب قسنطينة، رشيد رجراج، بأن ناديه يُساند فكرة عودة المُنافسة الرسمية، في الأسابيع القليلة القادمة.
وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”نحن نريد الإستئناف، بإعتبارنا نأمل في الحصول على مركز في البوديوم”.
وواصل :”فريقنا يمتلك الإمكانيات اللازمة من أجل تطبيق البروتوكول الصحي، وهذا أمر لا يُشكل عائقا بالنسبة لنا”.
وأردف :”بطبيعة الحال بقية النوادي ليست في نفس وضعيتنا، ونتفهم موقفهم الرافض للعودة”.
وختم :”ننتظر الحصول على تفسير مُقنع من الجهات المعنية مُقابل الموافقة على إنهاء الموسم مُبكرا”.
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