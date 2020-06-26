رجراج :”شباب قسنطينة مع فكرة إستئناف البطولة”

الرياضة
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رجراج :”شباب قسنطينة مع فكرة إستئناف البطولة”
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح المدير الرياضي لشباب قسنطينة، رشيد رجراج، بأن ناديه يُساند فكرة عودة المُنافسة الرسمية، في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”نحن نريد الإستئناف، بإعتبارنا نأمل في الحصول على مركز في البوديوم”.

وواصل :”فريقنا يمتلك الإمكانيات اللازمة من أجل تطبيق البروتوكول الصحي، وهذا أمر لا يُشكل عائقا بالنسبة لنا”.

وأردف :”بطبيعة الحال بقية النوادي ليست في نفس وضعيتنا، ونتفهم موقفهم الرافض للعودة”.

وختم :”ننتظر الحصول على تفسير مُقنع من الجهات المعنية مُقابل الموافقة على إنهاء الموسم مُبكرا”.


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