رجراج :”شباب قسنطينة مع فكرة إستئناف البطولة”

أوضح المدير الرياضي لشباب قسنطينة، رشيد رجراج، بأن ناديه يُساند فكرة عودة المُنافسة الرسمية، في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”نحن نريد الإستئناف، بإعتبارنا نأمل في الحصول على مركز في البوديوم”.

وواصل :”فريقنا يمتلك الإمكانيات اللازمة من أجل تطبيق البروتوكول الصحي، وهذا أمر لا يُشكل عائقا بالنسبة لنا”.

وأردف :”بطبيعة الحال بقية النوادي ليست في نفس وضعيتنا، ونتفهم موقفهم الرافض للعودة”.

وختم :”ننتظر الحصول على تفسير مُقنع من الجهات المعنية مُقابل الموافقة على إنهاء الموسم مُبكرا”.