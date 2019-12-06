رجراج : ” لافان ببغاء …ولهذا السبب قدمت إستقالتي”

أكد المدير العام لفريق شباب قسنطينة رشيد رجراج، أنه قدم إستقالته من منصبه يوم الإثنين الماضي بسبب تمسك الشركة المالكة لغالبية أسهم النادي بالمدرب الفرنسي دينيس لافان.

وتحدث رجراج في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن رفض إدارة شباب قسنطينة لإستقالته المقدمة يوم الإثنين قائلا:

“قدمت إستقالتي إلى إدارة شباب قسنطينة يوم الإثنين الماضي لكنها قوبلت بالرفض”.

وأضاف: ” لا يمكنني العمل مع مدرب لا يتحكم في المجموعة، تخيلوا معي أنه يسمح للاعب بأن يغادر حصة تدريبية من أجل إلتقاط صورا مع أصدقائه”.

“لافان مثل الببغاء ، يعيد الكلام كثيرا.. قدم لي قائمة بأسماء اللاعبين الذين علينا تسريحهم في الميركاتو الشتوي، لأتفاجئ بعدها بوجود أحد هؤلاء اللاعبين في التشكيلة الأساسية”.