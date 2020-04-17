رجراج: “نسعى لضمان استقرار العارضة الفنية مستقبلا”

كشف المدير العام لنادي شباب قسنطينة، رشيد رجراج، سعي إدارته للتعاقد مع مدرب جديد، نهاية الموسم الجاري، وضمان استقرار العارضة الفنية الموسم المقبل.

وصرح رجراج، للإذاعة الوطنية: “نسعى لضمان استقرار الطاقم الفني الموسم المقبل، انطلاقا من المدرب الرئيسي للفريق”.

وأضاف المدير العام للسياسي: “نفكر في التعاقد مع مدرب من أجل العمل على مشروع طويل المدى في شباب قسنطينة”.

وتابع: “نملك بعض الأسماء في مفكرتنا، ونحن بصدد اختيار الأفضل بالتشاور مع إدارة الفريق، وهناك مدرب جزائري من بين الأسماء المطروحة”.

وبخصوص المدرب الحالي للفريق، خودة، أوضح رشيد رجراج: “المدرب خودة، سيواصل مهامه الموسم الجاري على رأس العارضة الفنية للفريق”.