رجراج: “يجب إعادة هيكلة الأندية الجزائرية”

الرياضة
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رجراج: “يجب إعادة هيكلة الأندية الجزائرية”
بقلم كريم.تيغرمت

طالب المدير الرياضي لشباب قسنطينة، رشيد رجراج، بضرورة إعادة هيكلة الأندية الجزائرية، التي تشتكي في كل موسم من نقص الأموال والإمكانيات.

وصرح رجراج، للإذاعة الوطنية: “إلى غاية اليوم، الدولة الجزائرية هي التي أخذت على عاتقها تمويل كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف: “خلال اجتماعنا الأخير مع الرابطة، كل الأندية تشتكي من نقص الإمكانيات، لذا أظن أنه يجب إيجاد الحلول لإعادة هيكلة الأندية الجزائرية”.

وتابع رشيد رجراج: “الأندية الجزائرية تقوم بصرف الأموال فقط، دون تحقيق أي مداخيل، باستثناء نادي بارادو”.


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