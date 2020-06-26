رجراج: “يجب إعادة هيكلة الأندية الجزائرية”

طالب المدير الرياضي لشباب قسنطينة، رشيد رجراج، بضرورة إعادة هيكلة الأندية الجزائرية، التي تشتكي في كل موسم من نقص الأموال والإمكانيات.

وصرح رجراج، للإذاعة الوطنية: “إلى غاية اليوم، الدولة الجزائرية هي التي أخذت على عاتقها تمويل كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف: “خلال اجتماعنا الأخير مع الرابطة، كل الأندية تشتكي من نقص الإمكانيات، لذا أظن أنه يجب إيجاد الحلول لإعادة هيكلة الأندية الجزائرية”.

وتابع رشيد رجراج: “الأندية الجزائرية تقوم بصرف الأموال فقط، دون تحقيق أي مداخيل، باستثناء نادي بارادو”.