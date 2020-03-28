رجراج يقصف بعض الاطراف التي تصور مساعداتها للمحتاجين

إنتقد المدير العام لفريق شباب قسنطينة رشيد رجراج بعض الأطراف التي تستغل الفرصة لتصوير مساعداتها المالية مع بعض المحتاجين.

وتحدث رشيد رجراج ظهيرة اليوم السبت على وجوب مساعدة العائلات الفقيرة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى قائلا:

“نعرفوا بعض الناس راهم في حاجة، العجوز يما تعرف الأقارب لي راهم محتاجين هي من أكلفها بمساعدتهم”

وأضاف: أنا ضد الناس اللذين يقوموا بحملة تضامنية ليس لوجه الله، لكن من أجل كسب الشهرة وأخذ الصور، ربي يهديه قادة الشافي يصور طفلة صغيرة ببلاطو بيض تحب الدير الخير بينك وبين مولاك”

“حبيت الدير الخير ديرو بينك وبين مولاك وإن شاء الله قادة الشافي راهو يسمع فيا، الصورة ماعجبتنيش وماعجبتش الجزائريين، التضامن مليح لكن بين الإنسان وبين مولاه”.