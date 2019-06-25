رجعت إلى نقطة البداية وأريد الانطلاق من جديد

وكأنني رجعت إلى نقطة البداية، بعدما أنشأت أسرة وصرت أبا وصاحب مسؤولية.

كل شيء ذهب في مهب الرياح بعدما استحالت العشرة الزوجية، فحدث الانفصال.

لهذا السبب أنا بصدد البحث عن فرصة جديدة أعوض من خلالها ما فاتني وأحصل مع صاحبتها الاستقرار وراحة البال، بعدما غابت عن حياتي أياما طويلة.

رجل من ولاية البليدة، أصوله من إحدى مدن الغرب الجزائري، مطلق لديه أولاد تحت رعاية الأم، يمارس التجارة، ولديه مسكن خاص.

يبلغ من العمر 49 سنة، يسعى لإعادة بناء حياته من جديد مع زوجة صالحة وحنون تقدره وتحترمه وتسعى من أجل إسعاده.

يفضل أن تكون شريكة حياته من إحدى مدن الغرب أو الوسط الجزائري، وسنها يتراوح ما بين 40 و45 سنة.

لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد يقبلها موظفة مستقرة أو متقاعدة.

يعدها بالحنان والعيش في سكينة وطمأنينة على مدى الأيام بإذن العلي الرحمن.

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