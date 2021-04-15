رجل أعمال تركي يمول أزيد من 20 منحة لطالبات جزائريات في تخصص الطب

قام سفير الجزائر بأنقرة، مراد عجابي، بزيارة مجاملة إلى رئيس جامعة ماردين آرتوكلو التركية، البروفيسور إبراهيم أوزجوشار.

وتباحث الطرفان حول سبل تكثيف التعاون بين الجزائر وتركيا في المجال الجامعي.

وحضر اللقاء كنعان كوسان، الرئيس المدير العام لمجموعة ديكينسان التركية التي تنشط في كلا البلدين.

وتقدم كوسان باقتراح إلى السفير عجابي ورئيس جامعة آرتوكلو.

ويتم بموجبه إعداد برنامج تعاون جامعي لفائدة الطلبة الجزائريين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا بذات الجامعة بمدينة ماردين.

وتكرم كوسان، كخطوة أولى، بتمويل ما لا يقل عن 20 منحة لفائدة طالبات جزائريات في تخصص الطب.

وتقدم السفير عجابي وأوزجوشار بالشكر الجزيل نظير هذا العرض الكريم.

وإتفقا على العمل سوية، ومع الجهات المعنية في البلدين بغرض تجسيد هذا المشروع الهام في أقرب الآجال الممكنة.