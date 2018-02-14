رجل أعمال صهيوني يشتري 40% من أسهم “أتليتيكو مدريد”

الرياضة
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رجل أعمال صهيوني يشتري 40% من أسهم “أتليتيكو مدريد”
بقلم وليد كويني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء أن شركة الفريق باعت 17% من أسهم النادي لصالح أحد رجال الأعمال “الصهاينة”.

وباعت شركة الفريق المسماة “واندا” 17% من الأسهم لمجموعة “كوانتم باسيفيك غروب” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيدان عوفر.

وإشترى ذات الشخص 20 بالمئة من أسهم النادي عام 2015 مقابل 45 مليون يورو، وتأتي عملية البيع ضمن صفقات أعلنت عنها الفريق العام الماضي.

يذكر أن النادي الإسباني ملك لإحدى الشركات الصينية والتي تحالفت مؤخرا مع بعض “الصهاينة” بسبب الديون المتراكمة عليها.

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