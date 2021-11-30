رجل أعمال يستأجر موظفة لتصفعه في كل مرة يدخل فيها إلى الفايسبوك

إستأجر رجل أعمال أمريكي، موظفة ووكّل لها مهمة واحدة فقط وغريبة في نفس الوقت، وهي الوظيفة الأولى من نوعها في العالم.

حيث قرر رجل الأعمال الشاب، توظيف إمرأة عنده، لكي تصفعه على وجهه في كل مرّة يدخل فيها لتطبيق الفايسبوك. كما ستساعده هذه الطريقة على التخلص من إدمانه على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث كان يعاني الشاب الأمريكي المدعو “مانيش سيي”، منذ سنة 2012 من الإدمان على مواقع التواصل الإجتماعي. كما كان هذا الإدمان يتزايد بكثرة مع مرور الوقت، ويضيع كامل وقته في الدردشة على المواقع وتصفحها.

وحينها فكر رجل الأعمال بطريقة تخلصه من هذا الإدمان، ووصل إلى فكرة إستئجار شخص يراقبه، ويصفعه بقوة في كل مرة يحاول الدخول إلى شبكات التواصل الإجتماعي، وهذا مقابل مبلغ مالي كبير.

والغريب في الأمر أن طريقة “مانيش سيشي”، لاقت نتيجة مذهلة في الإقلاع على الإدمان على مواقع التواصل الإجتماعي. وإعتمدها بعده العديد من الناس، وإنتشرت بشكل كبير، خاصة بعد أن تفاعل معها أغنى رجل في العالم “إيلون ماسك“.

20 طلب للحصول على الوظيفة بعد طرح الإعلان

قال رجل الأعمال “مانيش سيثي: “كنت أضيع قدرا لا يصدق من الوقت على شبكات مثل فيسبوك و”ريديت” وكان وقت التوقف عليها قد حان.

وأضاف: “بعد استخدام تطبيق لإدارة الوقت، اكتشفت أنني كنت أهدر 19 ساعة يوميا على الشبكات. الأمر الذي جعلني أدرك أنني لن أتمكن من التوقف بمفردي وأنني بحاجة إلى من يشجعني”

وبعد فشله في الإقلاع على إدمانه هذا، وضع إعلانا بعنوان” إصفعني إذا إنحرفت عن مهمتي” مقابل 8 دولارات للساعة.

وقال أنه بمجرد نشره للإعلان، تلقى حوالي 20 طلبا من أشخاص يريدون تولي هذا المنصب. وإختار في النهاية موظفة تدعى “كارا”.

وبعد تولي “كارا” مهمة الصفع، أكد رجل الأعمال أن هذه الطريقة جد فعالة وجعلته يفكر أكثر في وظيفته. كما ساعدته الموظفة كارا في الإستماع إلى أفكاره أيضا.

كما ساعدته طريقة الصفع، في مضاعفة إنتاجية العمل أربع مرات، وسمحت له بالتواصل بشكل أفضل والعمل ضمن فريق.

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