رجل أعمال يقتل لصا عند محاولته السطو على منزله بحي قاوة في سطيف

استيقظ سكان حي قاوة في المخرج الشمالي لمدينة سطيف، على وقع طلقات نارية صادرة .

من مسكن رجل أعمال معروف يبلغ من العمر 40 سنة.

وحسب مصادر «النهار» التي أوردت الخبر، فإن الحادثة تعود لتعرض فيلا رجل الأعمال الذي يعمل في مجال القصابة.

إلى السطو من قبل عصابة متكونة من 4 أفراد، الذين تفاجأوا بصاحب المنزل ينتظرهم في أعلى السلم موجها بندقية مضخية.

أطلق منها طلقات نارية أودت بحياة أحد أفراد العصابة بعد أن أصيب بجروح على مستوى البطن.

حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، وقبل وصول عناصر الحماية المدنية التي نقلت الضحية إلى مستشفى سطيف.

فيما تم إيقاف رجل الأعمال بغرض التحقيق في انتظار مثوله أمام وكيل الجمهورية.

وقد كشفت مصادر أن الضحية ابن شرطي متقاعد ويعمل في مقهى بالقرب من مقر سكن رجل الأعمال.

الذي كان قد عمل قاضيا لفترة قصيرة، قبل أن يعود إلى مجال التجارة.