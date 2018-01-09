رجل أمين يناشد زوجة وإن كانت في الخمسين

رجل صالح ومتميز من إحدى مدن الغرب الجزائري، إطار في سلك التعليم، أرمل لديه أبناء في سن الرشد، عمره 55 سنة، يناشد زوجة صالحة وتقية تشاركه الحياة بما يرضي الله ويكمل معها المشوار،.

يفضل أن تكون من الشلف، غليزان أو وهران، سنها لا يتعدى 50 عاما، يقبلها أرملة أو مطلقة، حبذا دون أولاد، لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، مثقفة واعية وملمة بشؤون الحياة.

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