رجل اعمال إيطالي ينصب على تاجر ويسلبه اكثر من 600 مليون

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ. مع التماس امر بالقبض لرجل اعمال إيطالي متواجد في حالة فرار “م”. بعد نصبه على تاجر وسلبه اكثر من 600 مليون سنتيم بعد وجود بتعاملات تجارية بينهم ،مع التماس تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لزوجته المتهمة في قضية الحال .

وبعد مثول المتهمة زوجة المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار “م” وجهت لهما جنحة اصدار شيك بدون رصيد. والمشاركة في النصب فيما، وجهت لزوجها الايطالي المتواجد في حالة في حالة فرار جنحة اصدار شيك بدون رصيد وجنحة النصب.

وبعد مثول المتهمة امام هيئة المحكمة انكرت الجنح المنسوبة اليها، فيما اضافت هيئة دفاعها ،ان موكلتها لم تنصب على الضحية. فيما حملت المسؤولية للمتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار وان جميع التعاملات التجارية كانت مع هذا الاخير.

و اكدت انها كانت تعمل من اجل توفير حاجيات ابنائها ، و لم تاخذ فلس واحد من عند زوجها المتواجد. في حالة فرار خارج ارض الوطن ،ملتمسة بتبرئتها من التهم المنسوبة اليه. هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 23 افريل.