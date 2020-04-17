رجل الأعمال الصيني ماك ما ومؤسسة علي بابا يتبرعان للجزائر بمستلزمات طبية

تبرع صندوق خيري لرجل الأعمال الصيني ماك ما وصندوق خيري لمؤسسة الصينية علي بابا للجزائر بمستلزمات طبية، لمكافحة كورونا.

وتتمثل المستلزمات الطبية في 1480 لباس واقي، 15 جهاز تنفس صناعي، وكواشف والأقنعة الطبية والقفازات ومقياس الحرارة وغيرها.

وحسب ما نشرته السفارة الصينية لدى الجزائر، فقد وصلت هذه الهبة إلى الجزائر في صباح مبكر من يوم أمس الخميس.

يأتي هذا بعد تبرع الصين للجزائر بـ 100 ألف قناع، و 1000 ملابس واقية، و1000 قناع واقي، و20 ألف كاشف للجزائر في مارس الماضي.

للإشارة رجل الأعمال صيني، ماك ما يمتلك مجموعة شركات تجارية ناجحة على شبكة الإنترنت، شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقا لمجموعة علي بابا التي أنشأها والتي تملك كذلك الموقع التجاري علي إكسبريس.