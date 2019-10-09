رجل الأعمال حبيب يوسفي يمثل أمام محكمة القليعة

يمثل اليوم الأربعاء، رجل الأعمال، حبيب يوسفي أمام محكمة القليعة، ولاية تيبازة.

ويتابع رجل الأعمال حبيب يوسفي، في قضية بحيازة سلاح ناري وذخيرة من دون رخصة.

وقد وصل حبيب يوسفي إلى محكمة القليعة، رفقة محام وثلاثة اشخاص آخرين.

للتذكير، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني غرب العاصمة، من توقيف رجل الأعمال حبيب يوسفي، متلبسا بحيازة مسدس من دون رخصة.

وحسب مصادر موثوقة، فإن حبيب يوسفي الذي كان يشغل منصب رئيس كونفدرالية المؤسسات الجزائرية، قد جرى توقيفه بإقليم معالمة بزرالدة.

وقد تمكن رجال الدرك من العثور بحوزة يوسفي على مسدس يحوزه من دون رخصة.

تجدر الإشارة إلى أن حبيب يوسفي شغل منصب رئيس كونفدرالية المؤسسات الجزائرية قبل أن يتنازل عن المنصب لفائدة زوجته السابقة سعيدة نغزة.